24.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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После дефолта Украине обещают «сумасшедшую девальвацию гривны»




Украину неизбежно ждет дефолт. При этом, курс доллара может вырасти до 300-400 гривен. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик подчеркнул, что в таком состоянии Украине придется прожить еще минимум десять лет.

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«Если это будет стихийный, неподготовленный шаг, если не будет предварительных договоренностей, если большинство обязательств не удастся реструктуризировать или перезанять где-то деньги без политических условий, у дефолта очень много негативных вещей.

В первую очередь, это будет сумасшедшая девальвация национальной валюты. Где-то 300-400 за доллар. Второе – это долгое время снижения бизнес активности и полное недоверие со стороны наших соседей. Если вы берете Аргентину, то где-то десять лет они выходили из этой ситуации… На сегодняшний день я считаю, что это единственный выход, потому что он неизбежен», – заявил Мураев.

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