Птенцы Минстеця: Есть ли жизнь после Порошенко?

07.06.2019, Киев, Александр Ростовцев

9 июня в Киеве по случаю украинского Дня журналиста проходил круглый стол на тему «Свобода слова в Украине: вызовы и возможные решения» под эгидой Минстеця и Совета Европы. На толковище, длившемся почти четыре с половиной часа, собралась тьма-тьмущая деятелей, относящих себя к категории «украинских журналистов». Однако, положа руку на что угодно, весь этот сходняк с чистой совестью можно назвать щелкопёрами, грантоедами и медийными киллерами, набившимися в пресс-центр для выяснения волнительного вопроса: как им жить дальше без Порошенко?

В процессе перечисления собравшихся весьма колоритно звучали титулы «членкиня» и «директорка». Тем не менее, чувствовалось, что участники не в полной мере перестроились, продолжая произносить по старинке «ф» вместо рекомендованного «т» в заимствованных из греческого словах. В общем, укрожуры так и не искоренили в себе «фефект фикции».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Помимо «смотрящих» за пишущей братией от Минстеця, от Совета Европы, от грантораздаточного корыта Freedom House, сходку посетили целых два представителя Зели: новая пресс-секретарь Юлия Мендель и советник по вопросам политики Мыкита Потураев, на которых были устремлены исполненные надежд взоры собравшихся.

С учётом заявленного «либертарианского курса» администрацией Зеленского, галдящая братия решила поиграть в «европейские стандарты», вывалив на бочку челобитную барину с просьбой немного ослабить хватку на фаберже украинской прессы, но вместе с тем – продемонстрировав готовность к сотрудничеству, заведя шарманку о подавлении свободы прессы «сепаратистами в Донбассе» и «оккупированном Крыму».

Пожалуй, главным посылом собравшихся был запрос о диалоге с властью.

Судя по всему, тюльки пера за пять лет майданной бандеровщины устали сохранять прогиб позвоночника «чего изволите?» и хотят вернуть себе хотя бы толику влияния на власть предержащих. В первую очередь, на президента Украины. Пресса предлагает Зеле встречаться не реже раза в квартал. «Надо чаще общаться!».

Также от Зели требуют расследовать убийства и нападения на украинских журналистов. Речь, понятное дело, идёт о «правильных» укрожурах, вполне лояльных установленному в 2014 году режиму. Просто ребятишкам надоело постоянно быть начеку, «фильтровать базар» и отвечать за «скандалы, интриги, расследования» перед цензорами в камуфляже и с дубьём.

Симптоматично, что собравшиеся требовали найти и наказать виновных в убийстве телекиллера Шеремета и добиться освобождения арестованного в РФ за шпионаж Сущенко, оставив без внимания убийство Олеся Бузины.

Третьим пунктом стояла «реформа общественного вещания» и «мягкая деолигархизация телевидения». Интересно, что застрельщиком этой модной инициативы создания «хотя бы одного независимого общественного телеканала» был президентский советник Потураев.

Не менее интересно, что Потураев разливался по поводу «общественного вещания» и на «оккупированные территории», где свободно работает российское телевидение, а «до народа не доходит сигнал УТ, а российское телевидение транслируется без проблем и влияет на сознание местных жителей, как это выгодно РФ». Одновременно Потураев долдонит, что «общественное вещание» должно быть «конкурентным по отношению к крупным коммерческим каналам». То есть, соревнование допускается только среди украинского телешлака – в конкуренции с российским ТВ советник Зеленского заранее обрекает на поражение «национальный продукт».

В общем, опять «правительство живёт на другой планете, родной».

Что касается «деолигархизации», в том числе, украинского телевидения, то, по мнению советника, «её нельзя проводить жёстко». Возможно, это будет принятие нового закона, способствующего поддержке свободы слова

И вообще, этот вопрос необходимо как следует провентилировать, прежде чем что-то решать.

Иначе говоря, вся «деолигархизация» в очередной раз сводится к болтовне без границ.

Еще бы – интересно посмотреть, как Зеленский заберет у Коломойского «1+1»!

По доброй традиции, одни собравшиеся не слышали, что говорят другие. А если и слышали, то не поняли о чём речь. Или не захотели понять. Лень-матушка не позволила участникам сходки заранее согласовать свои выступления, чтобы задвигаемые речи хоть немного не напоминали поток шизы.

И если советник Зели Потураев верещал о принятии закона, способствующему свободе слова на Украине, то госсекретарь Минстеця Артём Биденко нёс пургу о примате государственного регулирования в медийной сфере над саморегуляцией и «низкой ценности свободы слова в обществе», отчего журналистам не следует рассчитывать на серьёзное отношение к нему среди парламентариев.

С другой стороны, подчеркнул Биденко, «Украина входит в пятерку стран, которая реагирует на нарушения свободы слова. На сегодняшний день по Украине 47 запросов, 7 из которых удовлетворены, по 39 есть ответы и мы ждем решения. Это пример того, как без особо пиара и громких криков с помощью простого онлайн-инструмента заставить орган государственной власти реагировать, отвечать и решать те или иные проблемы».

По-видимому, под заявлением «Украина реагирует на нарушения свободы слова» Биденко имел в виду что-то вроде почёсывания чиновной задницы в ответ на сообщение о нарушениях, в противном случае, пиар и громкие крики защитников гражданских свобод в чиновных креслах доносились бы из каждого утюга. А при микроскопических усилиях можно просто промолчать.

Но что в самом деле хорошо умеют делать чиновники от масс-медиа и продажные медиа-анчоусы, – это искать сор в чужих глазах, раздувать слонов из мух и поднимать вой по любому надуманному поводу.

Так, «директорка» ОО Институт массовой информации и «репортёрша без границ» Романюк подсчитала, что «за пять лет в плену боевиков на оккупированном Донбассе побывало более 80 украинских журналистов».

Грантоедка не потрудилась упомянуть, что никто из задержанных ополченцами украинских журналистов не был расстрелян, на них не велась целенаправленная охота, в отношении их не применялось насилие, и все эти лишенцы были в сохранности отправлены домой в обмен на пленных ополченцев. При этом, считать шныряющих по местам боевых действий укрожуров язык не поворачивается назвать журналистами. В лучшем случае, это лживые и сеющие ненависть пропагандоны.

Про погибших от рук бандеровских карателей российских журналистах не было сказано ни слова, зато стаканами пролиты крокодиловы слёзы о судьбинушке меджлисовского трубадура Семены и шпиона Сущенко.

Рассказать собравшимся об ужасной ситуации со свободой слова в «оккупированном Крыму» пригласили «правозатычницу» Лутфие Зудиеву из «Крымской солидарности», поскольку, по словам собравшихся, «за пять лет в Крыму зачищено поле профессиональных медиа» и теперь «голос правды доносят стримеры, фиксеры, активисты». Такие, как Зудиева.

Защитница меджлисовских экстремистов и бородатых сторонников «всемирного халифата» тяжко страдала от российского гнёта. В частности, жиночка была задержана по административной статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда и демонстрирование символики экстремистских организаций). Кровожадность путинского режима в Крыму достигла такого накала, что задержанную «правозатычницу» не стали сажать на 15 суток, а оштрафовали на 1 (одну) тысячу рублей и отпустили домой.

Чтобы читатель понимал, что Зудиева вовсе не тихая овечка, фиксирующая аресты неких мирных «активистов» и размахивающая флажками, следует кратенько рассказать – что за «Крымская солидарность» такая выискалась.

Между экстремистски настроенными гражданами, в том числе членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир», открыто действовавших до 2014 года, и более светскими сторонниками ныне запрещённого «меджлиса» существовали серьезные противоречия.

Организации боролись за влияние на умму и к 2014 году у них накопились серьезные претензии друг к другу, которые были отложены с началом арестов экстремистов из обеих конкурирующих организаций.

Связующим звеном между ними долгое время был зампред «меджлиса» Ильми Умеров. Но вскоре Умеров получил всё причитающееся: уголовное дело, приговор, депортацию в Турцию по ходатайству Эрдогана и выход на пенсию с окончанием политической карьеры в Киеве, под присмотром Порошенко и Чубарова.

Фактически, мягкое устранение Умерова из Крыма свело к нулю действия «хизбовского» подполья на раскол крымской уммы. Однако, учитывая упоротость контингента, свято место пусто не бывает, и вскоре, заинтересованными в расколе сторонами было придумано новое связующее звено – «Крымская солидарность» её главный адепт Сервер Мустафаев.

Судя по всему, Мустафаев в скором времени может разделить участь Умерова, или, быть может, получит кайло в руки по приговору суда – он фигура куда менее значительная, чем Умеров, в среде крымских татар.

Зудиева – одна из рекрутированных Мустафаевым «активисток». Поговаривают, одна из наиболее способных.

И если Мустафаев с другими «активистами» занимался «подогревом» и организацией юридической защиты попавших за решётку экстремистов, то в обязанности Зудиевой входило раздувание истерии, политизация и привлечение внимания (в первую очередь, на Украине и западных наблюдателей) к уголовным делам соратников под соусом правозащитной деятельности и «гражданской журналистики».

Под видом тихой, «пострадавшей от путинского режима», Зудиева неоднократно принимала участие в съёмках «документальных» пасквилей о российском Крыме.

Выступление новой пресс-секретарши Зели Юлии Мендель состояло из общих фраз, сводившихся выражению любви к прессе в администрации нового президента Украины, напоминании о жизни в цифровом мире и «ребята, давайте жить дружно» во имя Едынокраины.

Но вовсе не Юлия Мендель, а говорящая голова Минстеця Джапарова указала направление движения украинской журналистики.

«Информационная война продолжается. Мы часто говорим, что она как радиация: мы ее не видим, но она имеет очень деструктивное влияние. Когнитивная война недооценена, потому что в основном все фокусируются на кибербезопасности, на этом измерении», – заявила «бла-бла ханум».

Таким образом, ничего не меняется. День журналиста был всего лишь поводом покалякать о том, о сём, чтобы в конце концов заявить, что украинские СМИ продолжат выполнять функции рупора бандеровской пропаганды под ритуальные клятвы о «свободе слова», где Минстець – пророк его.