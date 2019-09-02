Публичная порка парламента – ширма для продолжения политики Порошенко

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Отмена депутатской неприкосновенности – это «великое шоу», в тени которого аппарат президента Украины Владимира Зеленского будет принимать законы, продолжающие экономическую политику режима Порошенко.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский политолог Дмитрий Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом эксперт заметил, что ненависть народа к депутатскому корпусу нисколько не угасла, несмотря на значительное обновление состава парламента.

«Поскольку на пути в светлое зелёное будущее никто кормить нас не обещал, и понятно, что жизнь простых украинцев никто лучше делать не будет (то есть, никто не будет снижать тарифы, никто не будет отменять платную медицину, вводить социальное регулирование цен и прочее), то есть, делать те вещи, которые улучшат жизнь простого обывателя, соответственно, народ надо будет пичкать постоянными шоу. Самое лучшее шоу, которое можно устроить – это, конечно, гнобить депутатов.

Поскольку у нас депутаты в глазах людей – это вселенское зло, которое мешает им жить, и люди готовы забыть даже о космических платёжках за отопление, лишь бы посмотреть шоу о том, как, извините, сношают народных депутатов, соответственно, это шоу и даётся», – заявил Корнийчук.

«Поэтому отмена депутатской неприкосновенности – это великое шоу, о котором якобы мечтали все украинцы, уменьшение количества нардепов и прочее, – то есть, все эти инициативы, которые направлены уменьшить полномочия, количество парламента, его возможности – в глазах электората Зеленского – это шоу является более приоритетным, чем экономические вещи, которые волновали бы простых людей», – добавил политолог.

Также эксперт подчеркнул, что под этой ширмой конституционных инициатив по уменьшению полномочий парламента и лишения депутатской неприкосновенности офис Зеленского будет принимать законы, которые продолжают экономическую политику режима Порошенко.

«Я постоянно говорил, что Зеленский является преемником Порошенко. Дерибан страны будет продолжаться», – констатировал Дмитрий Корнийчук.