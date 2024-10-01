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Подвергнув основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанджа «транснациональным репрессиям», США дали возможность Росии «преследовать европейских журналистов».

Такое странноватое умозаключение сам Ассандж озвучил сегодня на заседании комитета ПАСЕ по правам человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американец в Париже может говорить о том, что замышляет правительство США, но для француза в Париже это преступление, и он может пострадать так же, как и я. Теперь, когда одно иностранное правительство официально заявило, что у европейцев нет права на свободу слова, создан опасный прецедент. Другие могущественные государства неизбежно последуют этому примеру. В России уже преследуют журналистов. Опираясь на мой прецедент, ничто не помешает России или любому другому государству преследовать европейских журналистов, издателей или даже пользователей европейских сетей, утверждая, что их внутренние законы о секретности были нарушены», – заявил Ассандж.

Он еще несколько раз упоминал Россию вместе с Китаем, когда ему нужен был абстрактный пример репрессивного режима.

Выглядело это черной неблагодарностью, ведь все годы мытарств Ассанджа в России его поддерживали и журналисты, и государство в лице МИД.

Основатель WikiLeaks, похоже осведомлен об этом. Он отметил, что поддержку ему оказывали «СМИ государств, враждебных США», но не стал уточнять, какие это страны.

Ассандж заявил, что на свободе намерен «решать проблемы с притеснениями в разных странах». А если учесть, что свои намерения он озвучил перед депутатами русофобской ПАСЕ, можно спрогнозировать, что узник совести с энтузиазмом подключится к травле России и русских.

В США Ассанжу были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с утечкой секретной информации. С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. 26 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания вины. Президент США Джо Байден отказался помиловать Ассанжа.