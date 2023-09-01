Публичные проявления «внутреннего украинства» должны подавляться беспощадно – Юхин

Ситуация в России во многом напоминает 1937 год, и как бы мы того не хотели, с провокациями внутри страны нужно действовать жёстко. Для этого нужна отдельная структура, которая будет заниматься «ждунами» и «ментальными хохлами».

Об этом в эфире «Крым 24» заявил писатель, политтехнолог, член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас происходит такая же ситуация – мы находимся в окружении врагов, внутри много «ждунов», внутри много либералов, крайних либералов, которым выгоднее и желательнее проигрыш, поражение России – чем поражение Запада. Потому что они считают Запад светочем демократии, хотя это всё ложь, и мы уже это 100 раз обсуждали», – отметил он.

В одной из многоэтажек Симферополя волонтеры столкнулись с ситуацией, когда арендуемый подвал, где идет сбор и хранение гуманитарной помощи бойцам в СВО, вызывает негодование старшей по дому, которая, как выяснилось, приехала в Крым из зоны боевых действий и пытается навязывать свои порядки.

«Есть такие домоуправительницы, которые приехали из Украины, бежали и теперь пытаются этот украинский затхлый хлев устроить на нашей земле. Кстати, многие бежавшие пытаются идеологический хлев устроить в России. Естественно, я считаю, что в общем миндальничать с этими людьми не то, что не надо, а это вредно для нас – как для народа и как для государства. И я знаю, что наши силовики достаточно мягкие, они действуют по букве закона, и хоть они не лояльны к этим людям, но считают их точно такими же гражданами. Соответственно, ведут себя в большинстве случаев мягко», – отметил Юхин.

Он считает, что от раскрашивания заборов соседей или препятствования сбору гуманитарной помощи недалеко до подрыва и поджогов на железной дороге, метаний коктейля Молотова в здание военкомата.

«Если человек ведёт себя антироссийски, антирусски, даже если это проявляется в быту, в конечном счёте, это проявится и публично. Поэтому, если есть такие факты, их надо жёстко пресекать, принимать законные, но жёсткие меры. Потому что можно пожалеть 70-летнего деда, испоганившего ворота соседей лозунгами, если бы наша страна не воевала. Можно было за это в мирное время как-то пожурить, отделаться штрафом. Ну и что, что ему 70 лет? Пускай пару годиков посидит, может быть одумается, в конце концов, будет у него на это время, может быть в голову придёт, а может не придёт – я не знаю. Но считаю, что надо эти вещи жёстко пресекать. Во-первых, другим «ждунам» будет неповадно, они просто будут бояться. А я считаю, что страх, в данном случае, один из таких сильных, действенных и эффективных способов подавить это внутреннее украинство, которому нельзя давать поразить общество, это может погубить нас. Поэтому, я считаю, что СМЕРШ не СМЕРШ, Берия не Берия, но нечто подобное карательное должно быть, которое должно заниматься предателями, «ждунами» и ментальными хохлами», – заключил обозреватель.