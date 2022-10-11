Публицист Голубь: Пригожин призвал политические партии к реальной поддержке СВО

Новости Украины

Публицист Юрий Голубь поддержал заявление предпринимателя Евгения Пригожина о необходимости общенациональной консолидации в условиях проводимой Россией специальной военной операции по денацификации Украины и защите возвращенных территорий Донбасса. По его мнению, сейчас все без исключения политические партии, за представителей которых голосовали россияне, обязаны наглядно продемонстрировать, как они на деле в этой сложной ситуации помогают своей стране.

Комментируя ситуацию в стране, складывающуюся на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ, Евгений Викторович заявил, что те люди, которые годами говорили с трибун, – сплоченные коммунисты из КПРФ и радеющая за Россию ЛДПР, – должны перейти от разговоров к реальным действиям, чтобы принести реальную пользу своей родине и показать пример истинного служения Отечеству.

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Позицию бизнесмена, который своим заявлением фактически заставил народных избранников рассказать голосовавшим за них россиянам о своих реальных действиях в части поддержки России, поддержал известный публицист Юрий Голубь. Он подчеркнул, что сейчас действительно наступило время, когда необходима общенациональная консолидация, и возглавить этот процесс должны именно представители главных политических партий страны. Эксперт обратил внимание, что сейчас нет недостатка заявлений с их стороны по важнейшим внешнеполитическим темам и по ситуации со специальной военной операцией.

«Иногда делаются заявления и об отправке тех или иных гуманитарных грузов, о формах сотрудничества с новыми регионами страны, но иногда, и довольно часто, возникает ощущение, что эти политики занимаются тем, что они умеют лучше всего — просто пиариться на общественно значимой теме. Вопрос Пригожина в данной ситуации вполне резонен. Больше того, фактически он озвучил то, что сегодня реально думают россияне, которые голосовали за ЛДПР и КПРФ. Я далек от того, чтобы давать окончательные оценки каждой из них, но, безусловно, необходимо, чтобы они действительно продемонстрировали, как они на деле в этой сложной ситуации помогают возвращению России ее исконных территорий», – заявил Голубь.

Публицист уточнил, что это те доказательства, которые требует не Евгений Пригожин, а все российское общество, и они должны быть предъявлены. Юрий Голубь убежден, что именно от того, насколько эти доказательства будут убедительными, фактически и зависят перспективы политического процесса в стране, в том числе и перспективы тех или иных партий и их лидеров.