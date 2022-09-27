Публицист Грилль призвал уделять больше внимания таким героям, как командир «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин

27.09.2022  17:08 (Мск), Москва
Иван Самойлов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Для россиян крайне важно увековечить подвиги современных героев, которые сегодня отважно сражаются за интересы своей Родины, пояснил социолог, общественный деятель и публицист Филипп Грилль, комментируя подвиг Алексея Нагина.

Для России наступило время людей, которые способны отдать жизнь за свою страну, пояснил эксперт. Он добавил, что необходимо как можно чаще говорить о подвигах как живых, так и павших героев.

Для россиян крайне важно увековечить подвиги современных героев, которые сегодня отважно сражаются за интересы...

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Командир «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин погиб 20 сентября в Донбассе. Он прошел Чечню, Сирию, Грузию и Ливию. Посмертно Нагин был награжден звездой Героя России.

«Для нашей страны наступило «Время Героев» — людей, отдающих свою жизнь за Отечество. Необходимо рассказывать о семьях, где они родились и выросли. Это ориентиры, маяки для нашей молодежи, на кого им стоит ровнять свою жизнь», — заявил социолог.

Также погибший командир является соавтором фильма «Лучшие в аду», который выйдет 5 октября.  Известно, что в создании фильма также участвовал бизнесмен Евгений Пригожин.

Прощание с Нагиным прошло в Триумфальном зале Музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. На нем присутствовали родные и близкие героя, боевые товарищи, а также губернатор региона. Тело было захоронено на Аллее Славы центрального кладбища.

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