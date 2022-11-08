Пучков объяснил, почему Кремль столько лет жил в либеральной парадигме

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Боевые действия на Украине и необходимость принимать быстрые и жёсткие решения имеют определённый очищающий эффект, прежде всего, в правительственных кругах.

Об этом в эфире канала «Эмпатия Манучи» рассказал российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Группировки разные [в Кремле], они хотят разного, одни тянут туда, другие – сюда, из-за этого получается какая-то непонятная колышущаяся медуза. А народ хочет, чтобы была кувалда, которая шарашит без промаха, давая совершенно очевидный результат. А так не получается. Вот начались боевые действия, они настолько многое в государственном управлении меняют, что только руками развести – ты глянь, как пошло! Досадно, что для этого боевые действия надо начинать, но будем надеяться, что это огонь, но огонь очищающий», – сказал публицист.

Ведущий поинтересовался, было ли ошибкой так долго жить в либеральной парадигме.

«Думаю, что по-другому просто нельзя, тебя просто сожрут эти самые либералы. Они тебе устроят госпереворот и сожрут. Всё, как в Белоруссии недавно, когда БЧБшники забегали. Что бы было, если бы они победили эти замечательные люди со светлыми лицами?» – ответил риторическим вопросом Пучков.

Он считает, что президента Белоруссии путчисты просто бы убили.

«Лукашенко бы убили, совершенно точно, изобразили бы какое-то шапито типа суда, и убили. Государство бы уничтожили. Есть, например, завод «МАЗ», а туда бы пришла Германия. А зачем нам «МАЗ»? Есть же отличные мерседесы, на кой чёрт нам «МАЗ», закрывай. Вы нужны только на роль ездить в Европу унитазы мыть – без вас нельзя, так западное общество устроено. У американцев нужны мексиканцы на грязные работы, у немцев нужны поляки и украинцы, турки годятся для этого тоже. Поэтому никаких производств у вас быть не должно. А после этого – рынок сбыта и дешёвая рабочая сила», – объяснил блогер.

«Как мимо этого проехали, для меня загадка. Только крайне осторожные телодвижения. Ну, Владимир Путин, снимаю шляпу, как там всякие сахалинские месторождения возвращал и прочее. Оно не быстро делается. Даже с точки зрения репрессий, если полезете в интернет и будете интересоваться тем, кого с каких должностей сейчас снимают и кого как сажают, там многое откроется с совершенно другой стороны», – заключил Пучков.