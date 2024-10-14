Пучков шокирован и ищет ответ – кто загубил советский задел боевых беспилотников

За два с половиной года СВО российский ВПК так и не создал широкий парк дронов и средства противодействия им.

Об этом в интервью журналисту Луке Ебкову заявил российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, в начале двухтысячных я первый раз увидел в интернете ролики с дроном – о, это же наркоту на зоны возить, это вообще лучше нет. Следом я увидел дрон типа баба-яга промышленный, который поднимает бутыль воды от кулера. Там 10 литров, наверное. Противотанковая мина весит 8. Это, представляешь, можно прилететь и противотанковую мину кому-то на башку скинуть. Что мы видим-то? А нет ничего вообще. Я не военный эксперт, не изобретатель, но я в фантастических книжках читал это ещё с 50-х годов прошлого века. Шекли, рассказ у него есть «Страж-птица»», – сказал Пучков.

Он напомнил, что использование дронов крайне эффективно также с точки зрения экономики войны, ведь БПЛА стоят намного меньше подбитой ими техники.

«А у нас есть какие-нибудь оборонительные эти методы, мангалы на крышу приварить, цепи повесить, чтобы он пропеллеры поломал? А они не только в воздухе летают, они ещё, представляете, по земле ездят. И по воде. Возьми какой-нибудь самокат, положи на него противотанковую мину. Ну, вот укрепрайон, давай ночью 10 мин привезем, затаимся, а по свистку они все как напрыгнут в окопы, как взорвутся там. Дронами можно и раненых эвакуировать. Или морские. Это тоже, представляешь, какое-то невероятное открытие!.. В советском журнале юный техник эти морские вертолеты, у которых там два винта и буй акустический, который опускает в воду и слышит, откуда плывёт подводная лодка. Представляете? А у вас нет таких буёв?.. Со времён советской власти не осталось, да, этих гидроакустиков? А там же были спецбоеприпасы, которые стреляли по тому, что плывёт над водой. Мы не будем говорить, сколько кораблей утопили, ибо это дискредитация, но ничего нет до сих пор. А укрытие, капониры для самолетов строить не пробовали? До сих пор не могут. Да согни ты там три трубы железных, а с боков бетонные плиты положи, всё! Уже поражаемость на 80% сократится. Где это? При советской власти, когда Север осваивали, делали так называемые «болки», это такая бочка, лежащая на боку, а в ней внутри домик. Вот эту бочку можно закопать в землю. В маленькую бочку влезет отделение, в большую – рота. Вы не пробовали людей беречь?.. Почему-то в гаражах дроны собирают. У нас два с половиной года, и вот сейчас начнется. Какое сейчас, блин?! Ну, как так можно? Кто за это вообще отвечает? Кто за этим смотрит?!» – возмущался он.