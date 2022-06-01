Пугачева готова жалко паясничать ради возвращения

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Престарелая певица Алла Пугачева ответила в запрещенной в России экстремистской соцсети «Инстаграм» на оскорбительную для нее акцию в Москве.

Несколько дней назад неизвестные устроили на стене телецентра «Останкино» огромную проекцию: «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты нас давно тут всех за…бала».

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В ответ Пугачева, сбежавшая в Израиль, опубликовала 7-секундное видео, на котором она смотрит и улыбается. Подпись под видео: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!».

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян удивлен тем, что Пугачева вообще решила ответить.

«Что бы сделал мудрый человек, который увидел бы эту надпись на “Останкино”? Он бы просто проигнорировал ее, попутно сделав выводы, почему подобная ситуация стала возможна. А вот Алла решила, во-первых принять это на свой счет, а во-вторых перешла на оценку интеллекта устроителей акции. Алла снова хочет хейта? Если Пугачева реально захотела бы ответить, как творческий человек, то ей не писать нужно было по поводу оскорбления, а фрагмент припева из песни “Нас бьют – мы летаем” поставить. Это было бы гораздо сильнее и интереснее. Однако Алле, похоже, важнее было вступить в полемику. Сейчас она верной дорогой идет по пути “невозвращенцев”, с каждым днем сама загоняя себя дальше и дальше в тупик. А страна живет спокойно, пусть Пугачева не переживает», – написал Манукян в своем ТГ-канале.

В отличие от своего молодого мужа Максима Галкина, Пугачева не позволяла себе откровенной критики в адрес СВО и руководства России, хотя и приняла участие в скандальном форуме «СловоНово», организованном в Израиле политтехнологом Маратом Гельманом и собравшем всех беглых российских селебрити. Это не помешало ей заявить о том, что она намерена вернуться с детьми в Россию к 1 сентября. Видимо, хейт в соцсетях понадобился «примадонне», чтобы добиться контрактов на ТВ, от которого Галкин судя по всему уже отстранен после своих высказываний.

«Эти долбодятлы не понимают того, что Пугачева может заговорить. А это вам не Чичерина и не Лепс. Это буквально самый ломистый ЛОМ. И если еще система не дошла до того, чтобы штрафовать Шевчука, как она отреагирует на Пугачеву?», – пророчит либеральный блогер Кирилл Шулика.

Впрочем, ничего невозможного, как оказалось в России нет. После трехмесячного перерыва на Первом канале засветился ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Правда, не в своей передаче, а в шоу «Сегодня вечером», которое сейчас вместо незадачливого Галкина ведет Николай Цискаридзе. Свое возвращение Васильев широко анонсировал также в экстремистских соцсетях. На вопрос подписчика, ждать ли возвращения «Модного приговора», ведущий воодушевленно призвал: «Ждите!»

В начале марта он написал письмо муниципалитету литовского города Висагиан, в котором осудил действия России на Украине. Письмо тут же разместили на официальном сайте муниципалитета. В Висагиане Васильев хранит свою коллекцию Старинного костюма и Истории моды. При этом живет телеведущий во Франции. В частных разговорах он уверяет, что был вынужден написать письмо, поскольку его шантажировали, но публичных извинений приносить не собирается.

Журналист Михаил Шахназаров считает, что на Первом канале кто-то «хорошо крышует» Васильева.

«Потому что кланы. Потому что две России. Одна – там, в боях, а вторая здесь. И придет время, когда та, которая здесь, пойдет в наступление на народ, на ценности, которые они уничтожали. Когда говорят: «Настал черед объединяющего фактора», – сомневаюсь. Кто-то объединился, а кто-то обозлился и требует реванша. Это уже реванш», – сказал Шахназаров.

Самую хитрую тактику для обеспечения своего возвращения избрал шоумен Иван Ургант. Сбежав в тот же Израиль сразу после начала СВО, он вскоре вернулся и ведет себя тише воды, ниже травы. В интернете Ургант появился только за тем, чтобы опровергнуть информацию скандальной тележурналистки Ксении Собчак, которая поспешила анонсировать его участие в фестивале «Уральская ночь музыки». Ургант уверяет, что с ним вели переговоры, но он отказался. Однако более вероятно, что перестраховались сами фестивальщики, которые в этом году от греха подальше исключили токсичный «Ельцин-центр» из числа своих площадок.

«Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет «Вечерний Ургант» снова. И я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах», — заявил режиссер Тигран Кеосаян в youtube-шоу «Кеосаян daily».