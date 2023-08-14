Пугачева и Ахеджакова предали страну и родителей – актриса Талызина

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Бывшие кумиры советских и российских граждан – актриса Лия Ахеджакова и певица Алла Пугачева бессовестно поступили по отношению к стране, в которой они родились, и своим родителям.

Об этом в эфире интернет-канала «Эмпатия Манучи» заявила известная советская и российская актриса Валентина Талызина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Талызиной, всех несогласных со спецоперацией звезд, покинувших страну и критикующих русское население, всегда будет мучить ностальгия по Родине.

«У Пугачевой папку звали Борух. Борух. Она – не холопка и не раба, переименовала папку и Бориску. Бориска – славянское имя. Алла – не Боруховна, а Алла Борисовна. «Не раба и не холопка», угу, русской захотела быть. И такая же история и Лии Меджидовны. Папка был Нахим, она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего… Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. Ой, какие они бессовестные. Как можно – страна находится в тяжелом состоянии, в войне. Как можно говорить плохо про страну, говорить плохо про русских? Родилась, воспитывалась, училась, играла для русских. Без чести и без совести», – сказала актриса.

«Мне жалко некоторых из них – они не знают одного чувства, которое есть у человека. Такое, тайное-тайное чувство. Оно, как червяк, будет есть человека. Это ностальгия. Они всегда будут помнить, где они родились и всегда доказывать себе, что они правильно сделали, что уехали. И не докажут никогда».