«Пугачева хайпанула на SHAMANе» ради полумиллиона – блогеры

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Популярная в конце 20-го века певица Алла Пугачева назвала тех, кто критикует ее поведение в последние два года, «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

Таким образом она решила оправдаться за свои оскорбления российского народа в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!», – написала пожилая певица.

Видимо в верности последнего высказывания Пугачева не вполне уверена, потому что в конце ни к селу ни к городу упомянула нынешнюю звезду российской эстрады Ярослава Дронова (Шамана), которого она якобы напутствовала на успех.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я её скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы ещё обо мне услышите!». Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Спасибо», – пригрозила жена Максима Галкина.

На самом деле, в 2013 году на телевизионном конкурсе Пугачева присудила победу певице-инвалиду Юлии Самойловой, отметив, что выбор очевиден. Самойлова потом дважды выдвигалась на Евровидение от России. Таким образом местные продюсеры пытались разжалобить организаторов антироссийского конкурса, но безуспешно.

«Пугачева хайпанула на SHAMANе. Однако», – прокомментировал пост певицы в своем тг-канале блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

«Примадонна и Шаман – суть одно явление, при всём внешнем различии. Шаман молод, а Пугачёва помнит ещё динозавров. Но, они для одной аудитории разных времён. Начальство было во все времена, как и взрослые женщины, а простых трудящихся заменили работники бюджетной сферы. В России дешевая музыка часто бывает столь могущественна, что нет-нет, да и порождает кумира», – считает политолог Ярослав Игнатовский.

А его коллега Максим Жаров усмотрел в поминании Пугачевой Дронова целую политическую интригу.

«Упоминание Аллой Пугачевой Шамана (Ярослав Дронов) в объяснениях “примадонны” со своими критиками – есть явный product placement (скрытая реклама – ред.). Что говорит о том, насколько сейчас политически близки Шаман, Пугачева и иноагент Максим Галкин. И если мы вспомним, кто именно проводил пару лет назад тест-драйв Галкина на роль “русского Зеленского”, то неизбежно придем к выводу о том, что и Шамана сейчас раскручивают примерно в тот же сценарий той же самой элитной группы. И это весьма любопытно, не правда ли?», – написал Жаров.

Но политическая конспирология в данном случае похоже неуместна. Стало известно, что Пугачева записала три песни на провинциальной студии звукозаписи, якобы «для личного пользования».

Одновременно стало известно, что продюсеры ищут певице бэк-вокалистов и обновляют райдер. Якобы концерт Пугачевой оценивается в 500 тыс евро. Она готова петь и на Кипре, и в Дубае, и даже в Москве, если мероприятие будет частным.

«Она может, наверное, запеть, если будет в этом необходимость, на каком-нибудь застолье. А для того, чтобы работать на сцене, нужны другие способности. Это не Клавдия Ивановна Шульженко, которая держала свой голос и следила за ним. А тут все уже давно пропито-прокурено», – заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник «Абзацу».

Публицист Сергей Мардан высмеял фразу из поста Пугачевой о том, что она потеряла свои волосы во время выступлений в Чернобыле.

«Если бы Пугачева была персонажем хоть сколько-нибудь интересным для тех, кому меньше 45, то мемы про то, как она потеряла волосы в Чернобыле, широко разошлись бы на мемы. Хотя Байден вон, и не такое рассказывает…», – написал Мардан.

«К заявлению Аллы Пугачевой отрицательно отнеслись на моем канале 1500 человек, 12 поддержали. Соотношение – прямо скажем… В комментах сообщают, что на “Дойче Велле” (радиостанция “Немецкая волна”) статистика показывает обратное. Не удивлен: там статистику определяют люди, живущие за пределами России», – отмечает сенатор РФ Алексей Пушков.