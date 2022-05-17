Пугачева, Макаревич, Гребенщиков, Смехов – в Израиле стартует форум предателей России

17.05.2022  14:23 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Израиль, Проституция, Россия, Украина
Новости Украины

В Израиле сегодня стартует форум «СловоНово», объединяющий политиков, журналистов, деятелей культуры, отказавшихся поддержать российскую спецоперацию на Украине. Организатором выступает политтехнолог Марат Гельман.

Он публикует снимки некоторых из прибывших на мероприятие. Часть ораторов намерена выступить дистанционно из Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Израиле сегодня стартует форум «СловоНово», объединяющий политиков, журналистов, деятелей культуры, отказавшихся поддержать российскую...

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