Пугачева, Макаревич, Гребенщиков, Смехов – в Израиле стартует форум предателей России

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Новости Украины

В Израиле сегодня стартует форум «СловоНово», объединяющий политиков, журналистов, деятелей культуры, отказавшихся поддержать российскую спецоперацию на Украине. Организатором выступает политтехнолог Марат Гельман.

Он публикует снимки некоторых из прибывших на мероприятие. Часть ораторов намерена выступить дистанционно из Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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