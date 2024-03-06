Пугачева с жутким «молодым» лицом грязно обругала мужским голосом Стаса Михайлова

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Популярная в 20-м веке певица Алла Пугачева опубликовала видеообращение к своему коллеге Стасу Михайлову, который в интервью «Комсомольской правде» сказал, что «не знает, какую песню выпустила Алла Борисовна».

Он отметил, что Россия «сделала значимыми и узнаваемыми людьми» тех, кто «в адрес нашей страны говорит какие-то неприятные вещи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только они перестанут это понимать, их не будет как личности. Во-вторых, простая вещь: они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», – сказал Михайлов.

На видео Пугачева говорит хриплым мужским голосом. С учетом того, что лицо певицы сильно деформировано пластическими операциями, это рождает ощущение травмы. Однако в конце ролика Пугачева переходит на нормальный тембр, демонстрируя, что горло пластика не задела.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда! Так что давай, шуруй, зарабатывай пока можешь. А если уж вернусь, ей Богу, скажу, что думаю. А че? Я могу и сейчас. Мудак ты, Стасик!», – говорит не похожая на Пугачеву Пугачева.

На прошлой неделе певица, материальное положение которой ухудшилось, выпустила музыкальный альбом, первый за последние 16 лет. Он вызвал пренебрежительную реакцию у российских продюсеров и музыкальных критиков. Иосиф Пригожин заявил, что не собирается слушать новую песню Пугачевой, потому что «никогда не был фанатом» певицы, хотя она «гениальная пиарщица». Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что слушать трек уехавшей из России после начала СВО певицы не станет принципиально.

Песню послушал предпоследний муж Пугачевой Филипп Киркоров и отреагировал на нее восторженным постом в соцсети, сопроводив его архивными роликами с певицей. Такая реакция вызвала возмущение в России, и певец, ранее оскандалившийся участием в «голой вечеринке», поспешил удалить все записи.

Даже негативная реакция коллег является для «гениальной пиарщицы» прекрасным поводом привлечь внимание к своему позднему творчеству. Прежде, чем она грязно обругала Михайлова, Пугачева пыталась найти достойный повод выйти в интернет. Так, 1 марта она опубликовала запись с какого-то прогулочного катера, где она пафосно «разрешила весну» под украинскую песню «Ой, на горі два дубки».

Получилось не слишком аттрактивно. Выручили Пугачеву СМИ-иноагенты, которые наперегонки стали связывать глуповатый ролик со смертью уголовника-экстремиста Алексея Навального. При этом в американской соцсети престарелая певица написала: «Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!».

Ролик с руганью привлек больше внимания в России.

«Бабушке плохо! «Великая певица» или мелкая, злобная певичка?», – написал в своем тг-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«Старая израильская шаболда песковское целование рук не оценила. А для особо тупых добавила: “Нормальные люди “туда” не поедут”. Туда” – это в Россию. Пусть помирает в родном Израиле. Нам сюда даже ее труп привозить не нужно», – припечатал престарелую экс-звезду публицист Сергей Мардан.

«Алла Борисовна, поверьте, нам на вас плевать. Вы были когда-то народной актрисой. Сегодня вы со своим припизденышем Галкиным – чмо антинародное. Поэтому сидите в своей чухонской параше и не чирикайте», – ответил Пугачевой в тон политолог Павел Данилин.

И только доверенное лицо кандидата в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислава Даванкова Александр Хуруджи в ходе дебатов заявил, что все равно будет слушать песни Пугачевой, поскольку «она вошла в историю».

Тем временем муж певицы Максим Галкин проиграл апелляцию в Мосгорсуде, где он пытался второй раз оспорить звание иноагента от Минюста РФ. Видимо, материальное положение «звездной» семьи реально ухудшилось.