Пугачева вернулась. Почему СВО проигрывает битву в тылу

Новости Украины

Алла Пугачева вернулась в Россию после шестимесячного добровольного изгнания в Израиле. В «телеге» по этому поводу уже слышен возмущенный хор – не высказался только ленивый. А между тем есть ощущение, что камбэк Аллы Борисовны из Израиля – лишь первая ласточка такого рода процессов. И дальше, как говорится, еще будет.

Что интересно, широкая публика о возвращении певицы еще долго не узнала бы, не похвастай московский дизайнер Игорь Гуляев в своем канале видеозаписью встречи с Аллой Пугачевой в Москве.

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В кадре – довольная жизнью молодящаяся дива с дизайнерской сумкой на плече вылезает из крутой иномарки под радостные комментарии автора видео:

«Глазам не верю, неужели в самом деле?». «Да. И уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?» – спросила в ответ артистка, на что Гуляев признался, что «ничего не читает».

Сама Примадонна российской попсы усиленно делает вид, что ничего необычного не произошло – как будто на лето к бабушке ездила, ну чего прицепились, правда?! По ее версии – в отпуск и на лечение. Теперь вот вернулась в родные пенаты и с новыми силами – снова в бой. Как говорят злые языки, труба, то есть, приближающиеся съемки «голубого огонька» на Первом, зовет.

Правда, как уверяет концертный директор певицы, концерты советско-российской суперстар пока не планируются. И это правильно – время сейчас нервное, можно и штраф схлопотать – примеры Шевчука и Би-2 в этом смысле показательные. А так – молчи и за умного сойдешь.

В своем комментарии после возвращения она призналась, что вернулась без своего нынешнего мужа пародиста Галкина, который, в отличие от звездной супруги уже успел наговорить за границей на пару уголовных дел за дискредитацию армии и получить яблоком в табло на одном из концертов в Израиле.

Насчет планов на ближайшее будущее Примадонна была лаконична:

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».

Смельчака, который бы рискнул обратиться к певице с предложением оставить наши головы в покое, естественно, не нашлось.

Впрочем, рискну предположить, что все попытки как то «усовестить» Примадонну – это мимо кассы. Вряд ли Пугачева пойдет по стопам одного из своих бывших мужей Филиппа Киркорова и отправится выступать перед ранеными бойцами. И в Донбасс с гастролями в рамках покаянно-исправительного тура тоже не поедет, как к этому намедни призвала сбежавших из России артистов первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко.

«Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит», – сказала она.

Проблема в том, что Алла Борисовна не считает, что совершила какую-то ошибку, о чем прямо и говорит в интервью. Так что и каяться ей не в чем. Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик», оправдывая свое название, весьма едко прошелся по явлению Аллы Борисовны народу:

«У нашего публичного поля, в особенности, если речь идёт об артистах, выступающих на дорогостоящих корпоративах, прямо какая-то особенная тяга к всепрощению. А меж тем Алла Борисовна в соответствии с требованием людей с хорошими лицами (среди которых, вероятно, ее супруг) на некоторое время все же сменила российский флаг на, скажем, израильский, (как сумочку Гуччи на Шанель), а, когда страсти поутихли, решила, что пора закругляться. Всё-таки, ещё «Голубой огонёк» снимать. Напоминает действия бывшего, который подвыпив ввалился к вам в квартиру, шландрает в ботинках по паркету, лезет целоваться и говорит что-то вроде «ну мусик, ну ты чего, ты моя единственная». Не добавляет изящества этому камбеку и отсутствие всяких комментариев про так называемого супруга примадонны Максима Галкина, который мог бы быть там же, где и Илья Красильщик, но почему-то даёт концерты в США».

В социальной плоскости возвращение Пугачевой – это маркер того, что за полгода с начала СВО никакого кардинального изменения общественной атмосферы не произошло. Что нынешний кажущийся патриотический консенсус и мейнстрим – только кажущиеся.

А предыдущий мейнстрим, выразителями которого являются Пугачева, Ургант, Галкин и им подобные, никуда не исчез, а просто «затаился на время», как Земля из известной песни Высоцкого и – даже не сомневайтесь – ждет подходящего момента снова заявить о себе во весь голос и в полный рост – стоит только СВО забуксовать и чему-то пойти не так.

Прежняя культурная элита, лидеры мнений, властители дум и определители стандартов поведения, «всё ещё живёт в ожидании, когда же «этот кошмар» закончится и вернётся старая нормальность — пусть даже ценой сколь угодно унизительного поражения, Донбасса, Крыма, ядерного разоружения, чего угодно, лишь бы снова какая-нибудь интеграция в цивилизованный мир, а не СВО.

Она сейчас больше молчит, единственный на данный момент сколь-либо заметный её рупор — Собчак, но, конечно, момента ждёт и силы копит, и даже кое-что пытается потихоньку делать. Все эти возвращенцы — Пугачёва, Меладзе и так далее — «троды её плудов», – как верно отмечает политтехнолог Алексей Чадаев.

И речь идет отнюдь не о каких-то жалких отщепенцах. Просто мы обычно говорим о тех, кто на виду. Но если посмотреть вглубь, картина будет не такая радужная. Таких людей конечно не большинство, но чертовски много – по данным ВЦИОМ СВО не поддерживает около 20 % россиян – почти 30 миллионов человек, на минуточку!

А пока суть да дело, критикам Пугачевой остается разве что громко возмущаться у себя в бложиках, называя происходящее «мерзостью», как это делает, например, журналист Андрей Медведев. Правда, он все же отдает себе отчет в том, что таких как он в стране явно не большинство.

«И что? Не пойдут на её концерты люди? Пойдут, конечно же. Как ничего и не было. Сейчас же идут на концерты Меладзе, Манижи и прочих, кому стыдно за Россию. Билеты покупают. Или вон, новая книга Акунина. Сам писатель тоже в числе стыдливых. И Россия у него нечто унылое, и правит тут диктатор, и народ такой себе, не удачный. А книги продаются в России. Гонорары Акунину идут исправно. Но снова и снова. Дело не только лишь в книгоиздателях. Люди, которых Акунин глубоко и искренне презирает, идут и покупают его книги. Так что ещё увидим и концерты Пугачевой и лекции Быкова. На фоне общей безнаказанности – можно же, как выяснилось, поддерживать ВСУ и собирать деньги, и ничего за это не будет – именно так и будет. Это как? Неуважение к себе? Мазохизм? Что это?», – сокрушается Медведев.

Рискну ответить на последний вопрос из его цитаты. Это не мазохизм, это реальное состояние нынешнего российского общества. Которое десятилетиями жило в определенной парадигме мышления и жизненных ценностей, воспитав в них несколько постсоветских поколений. Так что теперь грех пенять на зеркало за то, что оно демонстрирует неприятную картину реальности.

Общество – это слишком сложный, консервативный и достаточно инертный организм, чтобы можно было надеяться перенастроить его в нужном направлении по свистку и на марше.

Многомиллионная армия почитателей Пугачевой, Шевчука или того же Акунина никуда не исчезнет от того, что государственный корабль шесть месяцев назад вдруг, без всяких объяснений ошалевшему от такого поворота обществу вдруг сделал резкий разворот в направлении, противоположном тому, которым он плыл с 1991 года.

В противостоянии с формальными требованиями УК они – и Шевчук и Пугачева и прочие – конечно, проиграют. Однако выставить кумиров миллионов из голов этих самых миллионов ой как непросто. И боюсь, Уголовному кодексу эта задача не по силам. Просто потому, что Пугачева в социальном измерении много старше СВО. Она, в ее возрасте, как ни крути, часть актуальной массовой культуры, на которой выросло уже четыре поколения ныне живущих.

Так что, боюсь, прогноз неутешителен: для исправления ситуации в ключе, который бы был люб большинству нынешних патриотов и критиков светской богемы понадобятся годы и годы работы, соответствующая общественная атмосфера и целенаправленная государственная политика, прививающая людям совершенно иной культурный стандарт. И даже в этом случае не факт, что сработает.

Ибо рьяным запретительством очень легко любую пошлость превратить в контркультурный андергаунд и запретный плод, который сладок по определению. Советская власть это уже проходила, так что плавали, знаем.

Параллельно с возвращением Пугачевой Захар Прилепин в очередной раз пожаловался:

«… у Аллы Борисовны немыслимые ордена за всякие Заслуги перед Отечеством. И ведь не жалко. И ведь и заслуги были. Но вот можно спросить: а у Олеси Николаевой есть орден? А у Елены Фроловой? Мне сразу скажут: а кто это? Вот в том-то и дело. В том и беда».

И дальше у Захара идет длинный, на целых два абзаца, говоря журналистским сленгом, «бэк» – мол, обе упомянутые – достояние России, одна – замечательная русская поэтесса, а вторая – гусельница, исполнитель и собиратель русской духовной песни.

Собственно, этот момент можно считать моралью всего текста: до тех пор, пока «правильные» с точки зрения патриотов культурные герои будут нуждаться в многословных пояснениях на предмет «А кто это такие?», они с гарантией будут проигрывать битву с Пугачевыми. Потому что последние в представлении не нуждаются.