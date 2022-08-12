Пугачева заодно с Галкиным – Троицкий

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Новости Украины

Алла Пугачева должна высказаться против СВО на Украине, чтобы убедить пенсионерок в России, среди которых она популярна.

Об этом в эфире youtube-канала «И грянул Грэм» заявил сбежавший в Таллин музыкальный критик Артемий Троицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, чтоб она заговорила, потому что Алла Пугачева это больше, чем поп-певица. Это глыба своего рода. Человек в высшей степени авторитетный и любимый среди представителей поколения, которое у нас самое запущенное. Если бы Алла высказалась, это было бы очень здорово», – рассуждал Троицкий.

Он уверен, что Пугачева «против войны».

«То, что она не высказывается, говорит о том, что думает она правильным образом. Мужа своего Максима она никак не пресекает и не одергивает. Это значит, что она с ним солидарна. С другой стороны, у нее есть некоторые опасения, касающиеся близких людей, которые продолжают жить в России. Зачем они продолжают, не знаю, но она не хотела бы им испортить жизнь, что вполне возможно, учитывая фашистский характер нынешнего режима в России», – твердил иноагент.