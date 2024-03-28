Пугачиха потребовала не учить её, как выражать скорбь – и попросила прощения у таджиков

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Популярная в прошлом веке эстрадная певица Алла Пугачева решила привлечь к себе внимание после кровавого теракта в «Крокус сити холле», реагируя на упреки в равнодушии к погибшим при теракте.

Она написала, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram» (признанная в России экстремистской и запрещенная американская соцсеть), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То есть, когда умер, к примеру, Жванецкий, у нее скорбь была в соцсетях, а когда трагически ушли из жизни зрители, у нее скорбь оказалась только в душе. Лицемерие какое…», – возмутился блогер и журналист Вадим Манукян в своем тг-канале.

«Алла Борисовна вместо соболезнований семьям расстрелянных и сожжёных террористами сограждан решила поучить, как правильно скорбеть. Какой фантастической степени омерзительности может достичь человек. Вроде бы опытная женщина, а выступает как последний соевой куколд», – поддержал его публицист Сергей Мардан.

Однако на этом Пугачева не остановилась. Жена иноагента заявилась в комментарии к певице Маниже, в 2021 году представлявшей Россию на Евровидении. Она разместила в соцсети видео, в котором натужно рыдает, причем, непонятно, то ли о невинно убитых в «Крокусе», то ли о террористе, которому отрезали ухо при задержании.

Кроме того, певица таджикского происхождения заранее скорбела о судьбе соотечественников в России, которых злые русские якобы будут теперь обижать.

«Прости», – написала под постом Манижи Пугачева, не захотевшая публично скорбеть о жертвах «Крокуса».

«Манижа считает, что теперь все таджики якобы подвергнутся травле в России. При этом, ни об одном подобном случае на сегодняшний день не известно. Мелкий эстрадный деятель написала под ее постом «Прости!!!». При этом, скорби, сострадания, слов для поддержки людей, пострадавших от теракта, ни одна ни другая не нашли», – прокомментировал переписку певиц телеведущий Владимир Соловьев.

«Воистину чудовище какое-то», – отреагировал политолог Павел Данилин.

Его коллега Сергей Марков (как всегда экзотически мыслящий) поспешил оправдать «примадону».

«Пугачева выразила уже соболезнования жертвам теракта в Крокусе. Более того, фонд Пугачевой начал программу оказания психологической помощи с помощью профессиональных психологов семьям жертв теракта. Поэтому не надо видеть плохое там, где его нет. А что Пугачёва извинилась перед Манижей за страхи таджиков, это нормально. Таджики сейчас реально боятся. Да вот и власти России говорят: не вымещайте свой страх и гнев на ни в чем не повинных таджиках. Так что Пугачева наконец начала что-то делать по рекомендации российских властей. Не время её ругать», – пишет Марков.

Активность Пугачевой может объясняться вовсе не сочувствием к погибшим. Над престарелой певицей сгущаются тучи.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, ранее боровшийся с Лаймой Вайуле, Кристиной Обакайте и другими русофобными деятелями культуры, обратился в Генпрокуратуру с требованием признать Пугачеву иноагентом. Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.

«Пугачева в последнее время с ума сошла, постоянно то холопами нас назовет, то рабами, то мужа поддерживает иноагента, но никто санкции не применяет», – пояснил Бородин свою позицию изданию «360».

Депутат Госдумы РФ Сергей Соловьев уверен, что процедура Генпрокуратурой будет проведена «основательно и объективно».

«Жаль, что Пугачева, наряду с отдельными артистами, встала в один ряд с врагами России, негативно высказывающимся в отношении вооруженных сил России, специальной военной операции – и помогающими вражеской стороне», — сказал Соловьев «Дума.ТВ».

«Тут удивителен феномен, как общество, от которого и себя не отделяю, взяло и поставило на место пророка хорошую певицу ресторанного уровня. Возможно, потому что сама страна стала на то время кабаком. Пугачёва – старая, не сдержанная на язык, грубая и не очень умная женщина. Похожая как две капли на свою бессовестную товарку, топящую за СС, Лайму Вайкуле. Мы прощаемся с эпохой Пугачёвой без сожаления. Песни её звучат лишь в голове иноагента Козырева. А здесь, в России поют новые, чистые, звонкие голоса, недосягаемые для мадам Брошкиной. Это прекрасно», – пишет профессор СПГУ Николай Межевич.

А вот беглый политолог-иноагент Станислав Белковский уверен, что Пугачёву не объявят иноагентом.

«Назначить Аллу Борисовну иноАгентом – всё равно, что вынести В. И. Ленина из Мавзолея. В. В. Путин сильно не любит тов. Ленина. Но не похоронит его. Чтобы не травмировать тех (относительно) многих, для кого Ленин свят. С г-жой Пугачёвой – почти то же самое. С точки зрения РФ-президента, АБП наказана уж тем, что утратила статус всенародного кумира и принуждена жить как простое частное лицо вдали от Родины. Как Ленин наказан тем, что его партия в РФ полностью разгромлена и маргинализирована», – умничал Белковский.