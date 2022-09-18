Пугачёва открыто осудила СВО – её объявили «буревестником» российского Майдана

Новости Украины

Популярная в прошлом веке певица Алла Пугачева, как и прогнозировалось, после внесения ее молодого мужа Максима Галкина в реестр иноагентов заявила о своей «антивоенной» позиции.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие наше страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», – написала Пугачева в американской соцсети.

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В комментарии на страничку к певице зашел рэпер Тимати. Он считает, что демарш Пугачевой вызван банальной обидой на то, что ей не дали очередной орден.

«Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политрешениями вместе с кучкой эмигрантов в небольших европейских залах – это настоящее достоинство и патриотизм. Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» пол своей жизни работал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала «любимая страна», – написал Тимати.

Последовала первая реакция из Госдумы.

«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без ее песен», – написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Депутат Михаил Делягин уточнил, что звание иноагента не даётся просто так.

«Пусть она скажет, что «рашка-какашка», и ее включат. Или пусть возьмет деньги на разрушительную деятельность в рамках РФ. Нужно соответствовать определенным критериям».

Журналистка Полина Реутова считает, что заявления Пугачёвой сегодня ни на что не влияют.

«Передайте кто-нибудь этой даме в запущенной стадии дебильности и с комплексом Наполеона, что её мнение столь же ценно, как четверть ломаного злотого. Но главное, что следует из подобного рода заявлений подобного рода персонажей — это их бесконечная, неизлечимая, категорическая тупость».

Но есть и такие, которые считают, что к заявлению Пугачевой нужно отнестись серьезно и удовлетворить ее просьбу.

«Честно говоря, мне казалось, что Пугачева поумнее. Нет, я, конечно, понимаю, что ей обидно за мужа, который получил статус иноагента, но, если уж она с ним солидарна, то я считаю, что у Минюста есть все основания удовлетворить ее просьбу о присвоении статуса иноагента. И она там еще что-то про «гибель наших ребят» и «про иллюзорные цели» заикнулась. Так вот, на эту тему, я считаю, следовало бы компетентным органам внимательнее просмотреть ее заявление», – написал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Депутат Государственной думы от КПРФ Анастасия Удальцова намерена официально потребовать запрета концертов Аллы Пугачёвой в России. Об этом сообщил ее муж, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Он прогнозирует, что демарш Пугачевой возбудит либералов.

«Партия либерального реванша активизируется. Теперь спикерами «неовласовцев» стали тошнотворные Пугачева и Галкин. Уже спустя 20 минут после публикации в комментарии к ней пришли не только восторженные проукраинские фанаты, но и люди, которые спрашивают, почему она продолжает зарабатывать в РФ и предлагают отправиться в Израиль», – написал Удальцов.

Либеральная общественность поспешила оправдать его прогноз.

«Алла Борисовна ещё всех вас переживёт», – грозит недоброжелателям певицы скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«Крутая. Вот крутая», – восхищенно стонет бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Оппозиционная публика видит в Пугачевой чуть ли не буревестника грядущей революции.

«Пугачёва де-факто становится лидером антивоенной части РФ-общества», – провозглашает сбежавший в Израиль политолог Станислав Белковский.

«Это, конечно, не нокаут, но пощёчина знатная. Что бы там Кремль сейчас не промямлил, это уже ничего не изменит. Если в стране и есть консенсусно знаковые люди, то это, конечно, Пугачева. Особенно важно то, что она очень долго была вне политики. Её внезапная политизация может создать в обществе столь опасное для власти ощущение: «Достали!» – написал политолог Аббас Галлямов.

Он счел необходимым извиниться перед братьями-либералами за то, что певица назвала российских солдат «нашими ребятами» (это, оказывается, многих в их кругу возмутило).

«Коллеги, текст написан не для вас, а для того самого колеблющегося большинства, чьи симпатии в конце концов окажут на итог схватки решающее значение. С этими людьми так и надо разговаривать – про «наших ребят» и всё такое», – объяснил Галлямов хитрую задумку кукловодов Пугачёвой.

«После истории с Галкиным-Пугачевой и иными событиями последних дней система, вероятно, перешла в состояние, когда её любое следующее решение только ухудшает её положение. Энтропия приняла необратимый характер, центр системы безнадёжно и необратимо дискредитирован, налицо как минимум его моральный износ. Автозамена на горизонте всё отчётливее», – пророчит его либеральный коллега Александр Кынев.

«Ключевое в месседже Пугачевой, и личный привет президенту, словосочетание: «иллюзорные цели», за которые гибнут наши ребята. Смело можно делать через неделю фокус-группы и смотреть реакцию женщин лоялистов 55+», – предчувствует победу политтехнолог Ярослав Игнатовский.

Нелиберальные аналитики считают, что демарш Пугачевой сделан в интересах так называемой «Семьи» покойного Ельцина, которую неотвратимо оттирают от власти.

«Пугачева возвращалась под Собянина, вернее под его возможное участие в президентских выборах. Но, после Дня города Москва, неуместного салюта и слов президента Путина про выборы мэра столицы в 2023 году, на которых «москвичи по достоинству смогут оценить усилия Собянина и его команды», стало понятно, что надежда занять высший пост в России у Собянина испарилась. И сигнал по признанию Галкина иноагентом адресован не Пугачевой, а группе Собянина, но обиделась именно Алла. Выглядит она и правда глупо», – считает политолог Марат Баширов.

«Кремль предпочтёт антивоенный выпад Пугачевой «не заметить». Инста у нас под vpn, аудитория маленькая, на федеральном ТВ «примадонна» и кандидат в «русские Зеленские», ставший иноагентом в том числе и в связи с этим, давно забанены. Аудитория 55+, за которую так беспокоятся коллеги, вспоминает о Пугачевой только тогда, когда она есть в федеральном «ящике». Так что этот выпад «семейных», включивших Пугачеву, особой угрозы Путину в данный момент не несёт», – написал его коллега Максим Жаров.

Еще одна группа аналитиков рассуждает о провале российской государственной культурной политики, где по-прежнему повестку задают предатели – Пугачева с мужем.

«Это говорит о почти вакууме в России там, где должна быть активная политическая стратегия в культуре в интересах страны. На Украине и Галкина, и Пугачеву уже нацисты забили бы дубинками. Нам такого не надо. Но нам надо, чтобы по госзаказу снимали кино об СВО, чтобы Шамана с его песнями «Я русский!» И «Встанем!» вывели из блокирования и крутили по всем федеральным телеканалам. Чтобы люди знали, что, если ты за Россию, то у тебя будет зеленый свет в России. А пока наоборот. В культуре в России правит тусовка тех, кто только и ждет, как бы половчее предать Россию», – написал политолог Сергей Марков.

Бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов предостерегает: таких, как Пугачева и Ургант, – много, особенно в сфере культуры.

«Пугачёва – крупная фигура, чтобы оформить посредством её заявления протест так называемых «элит». Это не Тиньков и даже не Ургант. Как-никак, народная артистка СССР. Понятно, что никакая она не народная; скорее, антинародная. Но в новой Болотной будет играть свою роль. На неё ставят, а она – готова. Пугачёва, Собчак, Галкин, Ургант и им подобные – лишь верхушка антироссийского айсберга. Так-то их достаточно в каждой из сфер, хотя творческая, конечно, лидирует. Загляните в почти любой столичный театр, познакомьтесь с сотрудниками всевозможных киностудий, окунитесь в мир литературы и поэзии – и вы увидите огромное количество русофобов на квадратный метр. Причина проста. Государство тридцать лет не уделяет внимания вопросам идеологии», – считает Долгов.

«Случай «Пугачева» – впечатляющий урок высшей власти, раздающей высокие государственные награды артистам, юмористам, хоккеистам и всем деятелям развлекательного жанра. У бабы Аллы Орден за заслуги перед Отечеством всех (!) степеней. Им, видите, мало званий «заслуженный артист» или прыгун! Подавай Ордена, да еще высокого статуса, которые герои на фронте редко получают. Только в шизофреническом сне можно представить, что Государь Император награждает Орденом св. Владимира хотя бы 4-й степени шантан-певичку. А в СССР как начали награждать орденами развлекальщиков непритязательной части советской публики, так и продолжили в РФ шлёпать направо и налево. Вот и живем в стране, в которой непререкаемые для значительной части населения авторитеты – певцы, артисты, рассказчики анекдотов со сцены и квнщики», – сокрушается генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников.