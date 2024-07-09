Уехавшая в Израиль популярная в прошлом веке певица Алла Пугачева вновь подыграла антироссийской пропаганде, опубликовав в американской соцсети фотографию окровавленной матери с ребенком и подписью «БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ».

Очевидно, это – камень в огород российской армии, которую режим Зеленского и Запад обвиняют в ударе по детской клинике «Охматдет» в Киеве, так «случайно» произошедший накануне открытия саммита НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комментарии она предусмотрительно закрыла – вдруг ей напомнят о детях на пляже в Крыму, убитых ВСУ только что. Когда они погибли, она не удостоила их записью в соцсетях. Я думала, ее предел уже наступил – ещё раньше. А оказывается, у таких людей предела вообще не бывает. Когда они летят вниз, то без предела и без дна. И их счастье только в том, что Бог – действительно терпелив, ко всем, и к таким, как она, в том числе. Но почему терпелива к ним наша власть – вопрос», – комментирует Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте РФ.

«Пугачева игнорила погибших россиян и палестинцев, но на ракетный удар по Киеву очнулась: «Бог терпеливо, но всему есть предел». А два венчания с геями — не предел?» – изумляется колумнистка Наталья Радулова.

«Старая шаболда выпрашивает у бывшей Родины уголовную статью. Думаю, что всенепременно получит», – прогнозирует радиоведущий Сергей Мардан.