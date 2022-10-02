Пугачёва во второй раз сбежала из России под прикрытием

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Популярная в прошлом веке певица Алла Пугачева выставила на торги свой особняк, построенный в виде замка в деревне Грязи Московской области.

Примечательно, что этот факт вызвал гораздо больший резонанс в прессе, чем новый отъезд Пугачевой из России 29 сентября.

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Певица хочет получить за особняк миллиард рублей. Продюсер Яна Рудковская считает, что цена сильно занижена.

«Если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», – заявила Рудковская.

По ее словам, покупатель на замок Пугачевой найдется среди бизнесменов, которые захотят приобрести себе «сувенир на память».

«Тем более за такую адекватную цену. Замок очень хорошо и основательно спроектирован и явно простоит еще не одну сотню лет», – подчеркнула продюсер.

Московские риэлторы считают, что продать особняк будет сложно.

«На рынке элитной недвижимости сейчас очень большой ассортимент, на любой вкус и цвет. Цены упали процентов на 30, так что покупателям есть, из чего выбирать. Не секрет, что замок семейства очень своеобразно возведен, и если кто-то надумает его купить, то исключительно из любви к певице. Может, под какой-то музей в ее честь. Активности покупателей нет, рынок встал. Сейчас в ходу только самый дешевый сегмент, люди берут квартиры в ипотеку и то, при условии, что она одобрена под низкий процент. Но это совсем другая категория покупателей, не те, кто смотрит особняки и замки. Дома продаются долго», – сказала в интервью изданию Woman.ru персональный ассистент по недвижимости Ирина Антипова.

«Да и никому особо и не нужен этот замок даже за сто миллионов. Тем более там могут начисляться большие налоги, и содержать такую недвижимость — себе в убыток», — считает эксперт по недвижимости Герман Борисов.

Еще одна тема, которую обсуждают в прессе, – цена чартерного рейса в Израиль, которым воспользовалась Пугачева. Цена такой услуги оценивается в 3-4 млн руб.

Показательно отмалчиваются по теме либеральные СМИ и спикеры. Хотя еще две недели назад эта публика прочила певицу на роль руководителя восстания. Либералы тогда восторженно отреагировали на демарш Пугачевой в американской соцсети. Певица болезненно отреагировала на внесение своего мужа Максима Галкина в реестр иноагентов, после его многочисленных антироссийских выступлений в интернете и на концертах за рубежом. Пугачева публично обратилась к Минюсту РФ с просьбой записать ее тоже в иноагенты и осудила СВО.

Либералы посчитали, что после такого выступления «примадонны» на восстание поднимется весь «глубинный народ», к которому они отнесли женщин старше 50 лет. Однако революции не случилось, хотя о демарше Пугачевой отписались крупные западные СМИ, назвав ее главной эстрадной звездой России.

Зато патриоты отметились в соцсетях, в том числе, и на страницах самой «примадонны» залпом возмущения и злорадства. Был и дорогостоящий ответ певице. На здании кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате появилась огромная фальшивая реклама ее концертного тура по городам Донбасса и Херсонской области.

На историю с продажей особняка обратили внимание в Белоруссии.

«По уму Пугачёву следует привлечь к ответственности по ст. 280.3. УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Затем, например, от лица Союза добровольцев Донбасса, вчинить Алле Борисовне гражданский иск на пару миллиардов рублей. В рамках исполнения судебного решения арестовать замок в деревне Грязи и передать его под санаторий для реабилитации инвалидов войны. Возможен ли этот сценарий? Нет. Почему? Вы сами знаете почему», – написал в своем ТГ-канале политолог Александр Шпаковский.

СМИ сообщают, что Пугачева улетела в Израиль, предъявив на таможне паспорт этой страны. Одни считают, что отлет был срочным, поскольку певица не осталась на похороны своего друга Бориса Моисеева. Другие думают, что приезд Пугачевой в страну к 1 сентября якобы для того, чтобы повести детей в школу, был операцией прикрытия. На самом деле, она занималась только недвижимостью, а документы детей из школы сразу же забрала.

Пугачева и Галкин сбежали из России еще в марте.