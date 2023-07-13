Пугачёва задолго до СВО, созваниваясь с Ротару, ругала Россию
Алла Пугачева придерживалась антироссийских взглядов задолго до начала СВО.
Об этом в интервью ютуб-канала «Эмпатия Манучаи» рассказала джазовая певица Мариа Мерабова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я периодически попадала на ее телефонные разговоры с Софией Михайловной Ротару с явным негативом в сторону России. Что «здесь Мордор».
А кто был спонсорами этой школы? Когда произошел ее переход на другую сторону? Когда она поддержала Прохорова. Ты помнишь ее баталии с Жириновским? Кто женщине платит, тот ее и танцует.
В школе учились дети людей из оппозиции. Кстати, очаровательная у меня училась Сонечка Немцова», – рассказала Мерабова.
Алла Пугачева выступила доверенным лицом либерального олигарха Михаила Прохорова на президентских выборах 2011 года. В 2014 году она открыли свою школу талантов «Рецитал». По словам Мерабовой, преподававшей в школе, она ушла оттуда, потому что учеников учили петь под фонограмму.
Спасибо!
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