Пугачёвский бунт. Самообнуление Аллы Борисовны

Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Кто-то прогнозирует ее новый отъезд из России уже навсегда, кто-то роль тарана в бунте настроенных против СВО элит… Кто из комментаторов прав, не так уж и важно. Вполне могу допустить, что правы все сразу, и перед нами просто одна большая, но разбитая на множество осколков картина.

Чего действительно искренне жаль, так это того, что Примадонна с таким упоением занимается самозакапыванием под гвалт и улюлюканье значительной части общества. В ее возрасте с ее уровнем финансовой независимости и прошлых заслуг вполне можно было встать в позу молчаливого Сфинкса – совсем не обязательно торговать мнением на потребу быстро меняющейся политической конъюнктуре. Даже если ты не одобряешь происходящего. В конце концов, ей ведь гранты не отрабатывать.

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К чему реально может привести вот эта игра престарелой артистки в политиканство – это к самоуничтожению наработанного ею за последние полвека социального и морального капитала. Ведь, что сейчас происходит? Народная любимица, великая артистка, уже заработавшая себе в вечности статус символа эпохи (помните шутейное про Брежнева – «мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой»?) на наших глазах сама превращается в «мелкого политического деятеля эпохи Путина».

И именно такой ее и запомнят. Не ту, певшую «Арлекина», «Старинные часы», «Миллион алых роз» и «Айсберг в океане», а вот эту, нынешнюю – пытающуюся встать в позу самоназначенной «совести нации». После ее ухода обсуждать будут не ее песни, не ее сценические образы и даже не ее многочисленные скандальные романы, а ее отношение к СВО. Для артиста страшнее судьбы не придумаешь.

Нечто похожее произошло с Иосифом Кобзоном. Когда-то знаменитейший эстрадный певец с головой ушел в политику, и сегодня вспоминают не его песни, а то, что он думал про статус Крыма и Донбасс. Нет, безусловно, это тоже важно, но это – как бы сказать – «непрофильная побочка» для творческого человека, даже если его мнение по этим вопросам полностью созвучно вашему.

Настоящая же награда для кинорежиссера – это его фильмы, которые смотрят спустя десятки лет после того, как он сам упокоился под надгробием на кладбище, для певца – его песни, которые подхватывают и поют все новые поколения молодежи. Вот как Цой или Круг. В жанровом плане диаметральные противоположности, но оба вошли в вечность именно своим творчеством. А представьте, если бы от Цоя осталось лишь его мнение о КПСС, а Круга помнили лишь как советника Жириновского.

Нынешнее самообнуление Аллы Борисовны не принесет ей новых поклонников – молодежь уже давно предпочитает Моргенштернов и Оксимиронов, но вполне способно отвернуть от нее поклонников старых. Что, в общем, уже и происходит – достаточно взглянуть на возрастной ценз основной массы ее нынешних критиков.

А что до так волнующей умы авторов в Телеграме «патриотической мобилизации» на культурном фронте, то ей богу, ей мешает не давно ставшая прижизненным памятником самой себе Пугачева, а рыхлая и невнятная культурная политика российской власти, которая, кажется, так до сих пор до конца не определилась ни с целями на глобальном уровне, ни с вытекающими из целей задачами, ни с соцзаказом.

В результате, предоставленные сами себе «творцы» и «властители дум» поют на разные голоса каждый во что горазд, и что удивляться тому, что понимание у всех разное – как и заказчики. Так что прежде чем жаловаться на то, что культурная повестка «расходится с интересами России», нужно сначала эти самые «интересы России» официально и внятно сформулировать и политически закрепить, чтобы было что и с кого требовать.

Скажу больше, хоть это и малопопулярно – что такое «Россия», тоже не мешало бы прояснить. Потому что те, кто солидарен с эскападой Пугачевой и называет СВО «химерой, превращающей страну в изгоя и утяжеляющей жизнь граждан», – они ведь тоже считают себя «Россией» и апеллируют именно к ней – как пишет Алла Борисовна -«любимой Родине».

Поставить точку в этом затянувшемся споре «радикал-обывателей» с «радикал-патриотами» способно только государство, если конечно, оно сохраняет субъектность и авторитет, а не плывет по течению, надеясь, что все как-нибудь устаканится само собой

Сегодня же имеем достаточно шизофреническую ситуацию, которую можно описать словами одной из песен покойного Талькова:

Стоп, думаю себе, что-то тут не так. Всё кричим: застой, застой – а цветочки то лежат Под табличкой на стене дома на Кутузовском И на бюсте у героя все пять звезд висят. ***** Вот сверкнул надежды луч: дождалась Россия, Уж отчаялась и ждать, что греха таить: Мы теперь должны зажить честно и красиво, Мы должны зажить счастливо, правильно зажить. Но…Стоп! Думаю себе, тут опять загвоздка, Кто вчера стоял у трона, тот и нынче там: Перестроились, красавцы, во мгновенье ока, И пока они у трона, грош цена всем нам.

В таких условиях ожидать, что жизнь сама придумает новые песни о главном – наивность, граничащая с инфантильностью.