Пугачёву запустили сеять смуту среди электората Путина – Мардан

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Демарш певицы Аллы Пугачёвой, которая высказалась против СВО, будет использован для сеяния смуты среди сторонников Владимира Путина.

Об этом в эфире радио «КП» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эстрада, или если хотите шоу-бизнес, он живёт своей отдельной жизнью. Да, в России это очень специфический организм. Причём до такой степени он специфический, вы могли (и я надеюсь, что больше не сможете) увидеть каждое 31 декабря на «Голубом огоньке». Когда десятилетиями одни и те же рожи, либо другие рожи, которые позволяли выпустить на эту сцену, вот всё те же самые рожи. Абсолютно мафиозная, герметично закрытая структура, которая не давала вырасти ничему новому, ничему оригинальному, ничему свежему. Ну, правда, есть YouTube, где появлялись и пробивались совершенно другие имена, не имеющие ничего общего с этим бесконечным, вечным, казалось, шабашем, который можно было видеть на всех федеральных каналах. Особенно на Новый год. Кстати это важный момент. Это такой момент перелома. Вот, если 31 декабря 2022 года мы увидим совершенно новые лица, значит, что-то изменилось. А если то же самое, значит им, вот этим им, им позволено всё», – заявил ведущий.

Мардан выразил уверенность в том, что демарш Пугачёвой – это проект который призван раскачать ситуацию в стране с четкой нацеленностью на электорат Путина.

«Этот сюжет решили, ну уж я не знаю, в тёмную или в открытую разыграть. Вполне возможно, что Пугачёву развели и использовали. А вполне может быть, что она как человек достаточно взрослый и много чего в жизни повидавший, понимала, что происходит, и в какую партию она вписывается. Как это вижу я… Алла Пугачёва является медийным образом. Конечно, она не является ни философом, ни идеологом, никакой не общественной фигурой. Это всё ерунда. Это не более чем инструмент привлечь общественное внимание. То есть, вот это вот кодло, безликое, огромное… Она выбрала некий узнаваемый всеми образ, им кажется, что это 100% попадание в целевую аудиторию. Ну, как – это взрослые люди. Отцы и матери семейств, возраст там 45+. Которые повидали жизнь и застали ещё советские времена. Они, конечно же, любят Аллу Пугачёву. Почему они считают, что для этого поколения и для следующего поколения, Алла Пугачёва это что-то значительное, это какой-то авторитет, я не знаю. И не спрашивайте меня. Им так кажется. Поэтому сейчас эта тема будет раскачиваться. «Вот! Алла Пугачёва, голос и поколение 40-50-60-летних – термоядерного электората Путина (тут же очень простая логическая цепочка), она против войны! Она же сказала, «давайте остановим вот это вот всё. Давайте остановим гибель наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем!». И всё остальное. Вот какой здесь ход. Скажите – тупо? Политика вообще дело довольно тупое. Но такие вот тупые приёмы, бывает, работают», – объяснил Мардан задумку стоящих за Пугачёвой кукловодов.