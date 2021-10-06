Пугающий прогноз Бортника: Украина на пороге войны и протестов

06.10.2021 11:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина стоит на пороге масштабных протестов или военного обострения.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, власть все больше обретает черты авторитаризма, а страна уходит в изоляцию, что обостряет конфликты в обществе.

«То, что происходит в нашей стране, оно абсолютно логично проистекает из мировых процессов. У нас тот же крен в авторитаризм и тот же крен в изоляционизм. Крен в авторитаризм приводит к конфликту с крупным бизнесом и оппозицией внутри страны, крен в изоляционизм приводит к конфликту с иностранными партнерами, другими внешними игроками. Мы развиваемся абсолютно в рамках тех мировых процессов, которые сегодня происходят вокруг в мире», – сказал эксперт.

«Как из этого будем выходить в этой ситуации? Классических выходов два – или новый масштабный протест, или новая война, к сожалению. Логика политологии дает вот такие классические выходы. Конечно, нам с вами хотелось бы трансформации страны, преобразования, нового общественного договора, широкой дискуссии, всего этого, или новых досрочных выборов. Но это сегодня нам недоступно, в ближайшее время. Поэтому перед нами стоят серьезные риски или массовых протестов. Причем, мы сегодня не можем прогнозировать причину, дату этих протестов или нового военного обострения», – заявил Бортник.