Пугающий прогноз Грефа: Экономист Андрей Шпиленко прокомментировал снижение доходов россиян

10.09.2021 17:53 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Бывший министр экономического развития России Герман Греф заявил о том, что доходы россиян могут упасть на 14% к 2035 году. Учитывая, что страна и сейчас не может похвастаться завидными зарплатами, прогноз выглядит пугающе.

По мнению руководителя Ассоциации кластеров и технопарков, экономиста Андрея Шпиленко, бедность является основной проблемой государства, а пандемия коронавируса только усилила ее масштабы.

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«Снижение реальных доходов является наиболее насущной проблемой России. Пандемия усугубила ситуацию, усилив инфляцию и увеличив количество россиян за чертой бедности – таких в России сейчас 19.6 млн человек. Только за прошедший год это число увеличилось на 400 тысяч», – рассказал Шпиленко.

К сегодняшнему дню доходы населения уже упали на 10% по сравнению с 2013 годом. Это, по словам экономиста, делает перспективу дальнейшего снижения еще более удручающей.

Шпиленко подчеркнул, что для решения проблемы бедности в стране необходим комплексный подход, а также реформы, которые могли бы обеспечить рост всех отраслей экономики в интересах всех граждан.