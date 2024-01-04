«Пулеметы «Максим» и карабины СКС» – чем вооружат полмиллиона мобилизованных в ВСУ

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В случае мобилизации полумиллиона украинцев, которых надо чем-то вооружать, ВСУ разделятся на две части – элиту с «Абрамсами» и современными системами ПВО и основную армию с оружием 1945 года.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем воевать? Я не думаю, что с этим будут большие проблемы. Просто чем дольше будет война, и если наша экономика будет не успевать, экономики наших западных партнёров, тем проще будет вооружение находящееся и использующееся украинской армией. Снова подтянем пулемёты «Максим», снова подтянем автоматы. На наших складах, говорят, ещё находятся миллионы СКС, это карабины периода конца Второй мировой войны. Мы подтянем это оружие. Значит, будет более простая война. Будут элитные части, у которых будет всё – «Абрамсы», ПВО современные, ну и будет основная армия, которая будет вооружена приблизительно так же, как в 1945-м. Но вооружений для людей хватит», – заявил Бортник.

Он добавил, что денег даже хватит на выплаты новобранцам, но тогда уже не будет финансирования выполнений социальных обязательств государства перед существующими военнослужащими.

«На выплаты страховых по смерти, по ранению, на выплату боевых, уже на это не хватает. А поддерживать армию, просто поддерживать новых людей, возможность расширять армию – она есть, если мы выстраиваем не армию, а пирамиду. Когда мы накапливаем долги перед теми, кто раньше пришли, уже погибли или ранены, и принимаем новых», – объяснил политолог.