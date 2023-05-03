Пулемётчик ВСУ обещает соотечественникам массовые убийства после войны
Обменянного Россией украинского политика Виктора Медведчука нужно было повесить или расстрелять в центре Киева с табличкой «враг Украины».
Об этом в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявил находящийся под Угледаром командир пулемётчиков ВСУ Назарий Кишак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто голосовал за ОПЗЖ, сейчас аналогично за них топят дальше, они не понимают, что это враг народа, я не понимаю, почему до сих пор эти люди вообще не стёрты с лица земли? Почему не стёрты их бизнесы? Почему жена Шуфрича сидит в Закарпатье в большом офигенном замке? Что это за политика? У меня вопросы после войны будут к каждому, если я выживу.
Потому что не может быть, что я воюю тут, а враг, который является потенциальным врагом и признанный властью, сидит на Закарпатье или за границей и вообще ему дали возможность выехать за границу.
Это неправильно, нам нужно строить совсем другую страну, нам нужно сейчас уничтожать врага как внутреннего, так и внешнего, а у нас почему-то всё наоборот. К сожалению, в этом мире решают деньги, бабло. Ты пришёл, заплатил, тебя отпустили из любой структуры. Давайте правде в глаза – где есть какое-то дело, которое не решено за деньги? Ты пришёл, кинул пакет денег, тебя отпустили, и на том конец.
Медведчук, которого взяли в плен, где он, почему он не расстрелян в центре Киева, почему он не расстрелян с табличкой «враг Украины»? Потому что мы боимся Европы, потому что она нам потом оружие не даст? Та пусть не даёт, посмотрим, что будет через некоторое время, куда дойдёт враг, когда вы оружия не дадите. Я этого не понимаю», – возмущался ВСУшник.
Он пообещал после войны расправы против всех неугодных.
«Может я жестокий, но людей нужно убивать, которые продали нашу Украину, которые голосовали раньше. Их сейчас всех нужно поставить на колени перед украинским народом и пустить в расход. Потому что таким образом мы можем показать только дисциплину и показать, что пришло время больших перемен. А не просто смотреть, как сейчас три «Мавика» (квадрокоптер – ред.) передал, раньше он поддерживал партию ОПЗЖ, депутат областной, а сейчас он уже капец волонтёр крутой. Что это за волонтёр, если он продажная скотина? Таких убивать надо.
И после будут сто процентов патриоты Украины, которые создадут свои тихие маленькие группы и будут просто уничтожать таких людей, которые просто пропадут. Как воздух растворятся. И это будет правильно», – уверен Кишак.
Спасибо!
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