Обменянного Россией украинского политика Виктора Медведчука нужно было повесить или расстрелять в центре Киева с табличкой «враг Украины».

Об этом в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявил находящийся под Угледаром командир пулемётчиков ВСУ Назарий Кишак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто голосовал за ОПЗЖ, сейчас аналогично за них топят дальше, они не понимают, что это враг народа, я не понимаю, почему до сих пор эти люди вообще не стёрты с лица земли? Почему не стёрты их бизнесы? Почему жена Шуфрича сидит в Закарпатье в большом офигенном замке? Что это за политика? У меня вопросы после войны будут к каждому, если я выживу.

Потому что не может быть, что я воюю тут, а враг, который является потенциальным врагом и признанный властью, сидит на Закарпатье или за границей и вообще ему дали возможность выехать за границу.

Это неправильно, нам нужно строить совсем другую страну, нам нужно сейчас уничтожать врага как внутреннего, так и внешнего, а у нас почему-то всё наоборот. К сожалению, в этом мире решают деньги, бабло. Ты пришёл, заплатил, тебя отпустили из любой структуры. Давайте правде в глаза – где есть какое-то дело, которое не решено за деньги? Ты пришёл, кинул пакет денег, тебя отпустили, и на том конец.

Медведчук, которого взяли в плен, где он, почему он не расстрелян в центре Киева, почему он не расстрелян с табличкой «враг Украины»? Потому что мы боимся Европы, потому что она нам потом оружие не даст? Та пусть не даёт, посмотрим, что будет через некоторое время, куда дойдёт враг, когда вы оружия не дадите. Я этого не понимаю», – возмущался ВСУшник.