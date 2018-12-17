Пургин предложил прокуратуре проверить Минсвязи ДНР

17.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Звучащая в социальных сетях критика в адрес Минсвязи ДНР по поводу нестабильной работы сотовых операторов и «утечек» украинской стороне зачастую похожа на оправданную, однако профессиональную оценку должны дать правоохранительные органы.

Об этом в интервью каналу «PolitWera» заявил экс-председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне всё это (критика в отношении министра связи ДНР Виктора Яценко, – ред.) очень сильно напоминает отвлечение на условный объект. Критика как бы есть, и её очень много, она масштабная, и длится очень много времени, примерно с год. Я даже верю, что процентов 70 того, что говорят, правда.

Скажите мне, Генеральная прокуратура, которая сейчас отчитывается о проверках, аудитах и так далее, и которая якобы сейчас посадит всех на свете, почему до сих пор не решает ничего? Решить вопрос с министром связи – это не такая фигура в Республике, чтобы он мог иметь «лапу» в прокуратуре или такой вес, чтобы быть условно неприкасаемым. Такого, безусловно, нет.

Потому при всём моём критическом отношении к министру связи и его работе, на самом деле, работа плохая, и это все знают – и плохую работу интернета, и «Феникса» (Республиканский оператор сотовой связи, – ред.), и бесконечные мытарства с «МТС» и прочее.

Но, тем не менее, какая-то работа налажена. Насколько я знаю, на почте, и она относительно на что-то похожа.

Я всё это воспринимаю как отвлечение на условный объект. Если осваивать деньги на переход на 4G или 5G, то, в общем-то, кому-то было бы не плохо иметь своего министра.

Ещё раз подчёркиваю: прокуратура работает в полном составе, на неё тратятся большие деньги. Любой аудит, любой исследователь может найти все основания для возбуждения уголовных дел и для нахождения ситуации, где он действовал незаконно», – рассказал Пургин.