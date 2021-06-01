Пушечное мясо экстремистов готовится атаковать Россию из-за границы

01.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Эффективные меры госбезопасности РФ привели к серьезным деформациям и даже разрушениям конструкции западной машины, «которая рекрутировала пушечное мясо революции», однако теперь эта система готовится к перезагрузке и заходу с другого фронта.

Об этом на расширенном заседании Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по движению в среде несистемной оппозиции, а именно она является источником политического экстремизма на данном этапе, все направления воздействия выбраны правильно, то есть мы двигаемся в правильном направлении. Ликвидация «Открытой России», ограничение в деятельности, а фактически запрет деятельности ФБК и целого ряда компаний (иноагент ФБК, я имею ввиду) привели к тому, что оказались нарушены финансовые потоки.

Судя по сведениям из источников из этой среды, это привело к серьезным деформациям и даже разрушениям конструкции машины, которая рекрутировала пушечное мясо революции, производила в обществе те тренды, те ситуации, которые мы называем противоправными. Теперь ситуация изменилась, и скорее всего система будет перезагружена. Она в обязательном порядке будет перезагружена. В частности, по формуле: резиденты, которые действуют не из резиденции. То есть граждане РФ, которые покинули РФ, будут заниматься тем же самым, но уже с территории Грузии, Польши, Прибалтики, а возможно Украины и Белоруссии.

И вот в последнем случае я бы обратил особенное внимание, потому что, несмотря на деятельность КГБ Белоруссии, тем не менее, существует возможность и реальный потенциал распространения политического экстремизма на территорию России», – сказал Мухин.

Касаясь проблематики в целом, он отметил, что экстремизм становится политтехнологией, подчеркнув, что следует уделять максимум внимания в том числе и околорелигиозным течениям.

«К сожалению, законодатели с очень большим трудом берутся за регулирование в этой области, по понятным причинам, потому что здесь очень много тонких моментов, нюансов, и только специалисты в этом могут разобраться. Но, тем не менее, нужно смотреть и в этом направлении.

Почему? Потому что принято считать, что используются элементы массовой культуры для производства этих действий, но в данном случае речь идет о производстве действий в формате околорелигиозных радикальных течений. И с этим нужно разбираться, в том числе, через экспертное сообщество, очень подробно заранее, чтобы не получить последствия, которые потом очень сложно и, главное, дорого для гражданского общества, будет нейтрализовать», – предупредил эксперт.