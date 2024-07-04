«Пушечному мясу» нечем воевать: новым бригадам ВСУ не хватает американского оружия

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Украина, за счет идущей мобилизации постепенно решает проблему нехватки личного состава, которая остро ощущалась в начале года, но для формируемых соединений не хватает вооружений, поступающих с Запада.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW) – одном из основных поставщиков аналитики о ходе боевых действий на Украине для западного массового читателя – с отчетлвым привкусом пропаганды.

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«Своевременная и подобающая западная помощь в сфере безопасности остается важнейшим определяющим фактором того, когда и в каком масштабе украинские силы смогут начать борьбу за инициативу на поле боя и провести оперативно значимые контрнаступательные операции в будущем», — отмечается в ежедневном бюллетене вашингтонского ISW.

Вывод о том, что нехватка личного состава ощущается в украинской армии уже не так остро, опирается на заявление президента Владимира Зеленского в интервью агентству Bloomberg, а также командира бригады, действующей в районе Часова Яра, который сказал, что сейчас боеприпасов не хватает в большей степени, чем людей.

«Способность Украины проводить оперативно значимые контрнаступательные операции в такое время, которое она выберет сама, важна для того, чтобы избежать затягивания войны. Теория победы российского президента Владимира Путина, заключающаяся в том, что Россия сможет неограниченно долго продолжать ползучее продвижение по Украине, вероятно, стимулирует Путина к затягиванию войны […], и маловероятно, что расчеты Путина изменятся без того, чтобы Украина нанесла дальнейшие существенные поражения российским войскам», — продолжают авторы бюллетеня.

«Чем дольше Украина должна ждать оснащения и развертывания новых бригад, тем больше у российских войск будет возможностей для срыва украинских усилий по сосредоточению новых незадействованных сил и средств для будущих контрнаступательных операций», — предупреждает ISW.