Пушилин анонсировал программу поддержки армии по образцу РФ

05.03.2021, Донецк, Михаил Рябов

В ДНР по образцу России будет введена программа социальной поддержки военнослужащих.

Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на встрече с женщинами – военными медиками накануне 8 марта. «Вы в своей деятельности выполняете очень сложные задачи – вы спасаете наших бойцов, оказываете им поддержку», – обратился он к собравшимся.

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В ходе общения были подняты вопросы социального обеспечения военнослужащих, выделения жилья, льгот для детей военнослужащих, в том числе в целях получения профессионального образования.

«Мы абсолютно точно сдвинули эти вопросы с мертвой точки. Сейчас уже ситуация на порядок лучше. Это касается и статуса участника боевых действий. Уже выдаются удостоверения участника боевых действий, причем не только действующим военнослужащим, а всем, кто принимал участие с 2014 года. Составлены списки всех подразделений – а их у нас больше 200. А далее уже в установленном порядке действуют военкоматы», – рассказал Денис Пушилин.

«Мы планируем льготы и преференции добавлять. И сейчас разрабатывается программа, рассчитанная на 5–10 лет», – продолжил глава Республики. Он уточнил, что программа готовится по примеру Российской Федерации.

«Ничего не будем придумывать, нам есть куда смотреть. Есть понимание, в какой стране армию уважают, ценят. Так и должно быть. Мы находимся в таких условиях, что, если не будем уделять этому внимания, нас не будет. Здесь все понятно», – резюмировал лидер государства.