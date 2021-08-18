Пушилин анонсирует на Украине «Русское лето» без поддержки США

Новости Украины

Ситуация в Афганистане наглядно показала, что без американской поддержки киевский оккупационный режим обречён, и Украина посыплется от внутренних дрязг.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что после бегства американцев из Афганистана и последующей поспешной эвакуацией проамериканского правительства опасения многих украинских «патриотов» обоснованы.

«Аналогия, конечно, просматривается. Нынешний украинский режим, как, впрочем, и предыдущий, держится исключительно благодаря американской поддержке, политической и финансовой. Если бы не американцы, не было бы ни госпереворота в 2014 году, ни войны в Донбассе, ни разгула националистов, ни притеснений русскоязычного населения, ни проекта «антиРоссия». На Украине жестоко подавляется оппозиция, политические репрессии не прекращаются, политзаключенные продолжают сидеть в тюрьмах, неугодные СМИ закрываются, из страны по политическим мотивам за последние годы выехали тысячи граждан», – цитирует официальный сайт главы ДНР Дениса Пушилина.

При этом он подчеркнул, что жестокое подавление Русской весны практически во всей Новороссии совершенно не значит, что миллионы граждан, которые не согласны с государственным переворотом и политикой Киева, изменили своим политическим предпочтениям.

«Как только не будет американской поддержки или она существенно ослабнет, киевский режим будет обречен, и тогда возникнет большая вероятность уже даже не Русской весны, а Русского лета», – считает глава республики.

По его словам, как и для афганцев, которые воспринимали марионеточное проамериканское правительство как оккупационное, для всей территории от Одессы до Харькова и подконтрольной Киеву части Донбасса, режим Зеленского – оккупационный.

«Киевские политики действуют не в интересах Украины и ее граждан, надеявшихся на обещанный в ходе выборов мир, а в интересах Запада. Не забывайте и про олигархов. Если бы не американское посольство в Киеве, они давно бы уже развязали войну против официальной киевской власти, – напомнил Пушилин. – Вспомним, как американцы вызвали в 2015 году на ковер Коломойского и заставили его отказаться от борьбы с Порошенко, угрожая санкциями. Свежий пример. Недавно американцы приказали Авакову покинуть пост министра внутренних дел, и он, взяв под козырек, уехал в добровольное изгнание в Италию. А представьте себе, что не было бы американцев, разве Коломойский отказался бы от борьбы с Порошенко, а Аваков ушел бы в отставку? Конечно, нет».

«Так что нынешний киевский режим падет, как только американцы откажутся от его поддержки. На Украине все посыплется, как посыпалось в Афганистане», – заключил глава ДНР.