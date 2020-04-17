Пушилин дал ряд поручений Минздраву ДНР

17.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в очередном заседании Межведомственного оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили на официальном сайте главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале мероприятия с докладом о ситуации в государстве выступила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

«В целом эпидемиологическая ситуация оценивается Министерством здравоохранения как удовлетворительная, она находится под контролем Минздрава и республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора…

Из 32 случаев, зарегистрированных в ДНР, 2 человека уже выписаны – с полным выздоровлением. В ближайшее время к выписке из лечебных учреждений готовятся еще три человека, излечившихся от коронавирусного заболевания. Остаются под наблюдением и на лечении в стационаре 30 человек. Из них только в одном случае есть осложнения у пациентки, которая изначально имела хроническое заболевание легких. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений на сегодня 251 человек, среди них есть медицинские работники. На карантине находятся два отделения медицинских учреждений, где работали инфицированные медицинские работники», – сказала Долгошапко, добавив, что соответствующие учреждения полностью обеспечены всем необходимым.

В связи с вышеизложенным Глава ДНР Денис Пушилин дал министру здравоохранения ДНР ряд поручений.

«В срок до 24 апреля 2020 года доложить о состоянии дел в сфере разработки методических рекомендаций, инструкций, а также проведения занятий с медицинскими работниками по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19;

В срок до 24 апреля 2020 года доложить о готовности медицинского персонала, осуществляющего амбулаторную медицинскую помощь, а равно оказывающего скорую медицинскую помощь, к работе с больными, имеющими респираторные симптомы, а также к отбору биологического материала для проведения исследований на инфекцию, вызванную COVID-19;

В срок до 24 апреля 2020 года доложить о готовности схем маршрутизации пациентов лечебных учреждений соматического профиля, перепрофилированных под инфекционные стационарные отделения, а также существующих инфекционных стационаров госпитальных баз для больных, а также для лиц с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.

Обеспечить проведение регулярных проверок выполнения медицинским персоналом лечебных учреждений правил (инструкций), регламентирующих работу с больными, а также лицами с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Ужесточить контроль выполнения вышеуказанных правил (инструкций). О результатах информировать еженедельно.

Обеспечить проведение регулярных проверок соблюдения медицинским персоналом условий максимальной изоляции пациентов в отделениях по лечению COVID-19, расположенных в лечебно-профилактических учреждениях соматического профиля. О результатах информировать еженедельно.

В срок до 24 апреля 2020 года доложить о принятых мерах, исключающих возможность перевода в неинфекционные отделения лечебных учреждений лиц с подозрением на COVID-19 без подтвержденного результатами лабораторных исследований отрицательного теста.

Обеспечить информирование руководителей лечебных учреждений, а также медицинского персонала об усилении мер административной и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил», – поручил глава государства.