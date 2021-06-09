Пушилин: Донбасс, как и Крым, войдёт в состав России

09.06.2021, Ялта, Максим Карпенко

Донбасс будет частью России точно также, как ей стала Республика Крым. Об этом в рамках фестиваля «Великое русское слово» в Ливадии заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пушилина, доктрина «Русский Донбасс», принятая в этом году, направлена на интеграцию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В этом году в Донецкой народной республике была принята доктрина «Русский Донбасс». Это программный документ, формулирующий идейные основы, на которых строится наше государство. Он провозглашает историю Донбасса как часть истории единой русской цивилизации и единой культуры, осмысляет историю южнорусских земель, в которой Крым и Донбасс неразрывно связаны в единый узел. Это наше прошлое, которое нас пытались заставить забыть во время украинского безвременья… Когда начались события «Крымской весны», я для себя решил однозначно – буду там, где будет Крым, Донбасс будет там, где и Крым. С тех пор моя позиция, как и позиция земляков, соратников, не изменилась. Русский Донбасс идет вперед вместе с братьями-крымчанами», – заявил Пушилин.