09.06.2021, Ялта, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия
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Пушилин: Донбасс, как и Крым, войдёт в состав России

Донбасс будет частью России точно также, как ей стала Республика Крым. Об этом в...

Донбасс будет частью России точно также, как ей стала Республика Крым. Об этом в рамках фестиваля «Великое русское слово» в Ливадии заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пушилина, доктрина «Русский Донбасс», принятая в этом году, направлена на интеграцию.

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«В этом году в Донецкой народной республике была принята доктрина «Русский Донбасс». Это программный документ, формулирующий идейные основы, на которых строится наше государство. Он провозглашает историю Донбасса как часть истории единой русской цивилизации и единой культуры, осмысляет историю южнорусских земель, в которой Крым и Донбасс неразрывно связаны в единый узел.

Это наше прошлое, которое нас пытались заставить забыть во время украинского безвременья…

Когда начались события «Крымской весны», я для себя решил однозначно – буду там, где будет Крым, Донбасс будет там, где и Крым. С тех пор моя позиция, как и позиция земляков, соратников, не изменилась. Русский Донбасс идет вперед вместе с братьями-крымчанами», – заявил Пушилин.


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