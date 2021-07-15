Пушилин: Донбасс, Одесса и Харьков ждут освобождения от геноцида

15.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Действия украинской группировки на Донбассе прямо затрагивают Россию, поскольку ВСУ ежедневно стреляют в граждан РФ, их детей, дома, школы и детские сады.

Об этом, открывая проходящий в Донецке форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов», заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ДНР и ЛНР проживает более полумиллиона граждан РФ. Многие из них – на линии фронта. Каждый день в российских граждан стреляет украинская армия, разрушает их дома, школы, в которых учатся их дети. Я подчеркиваю: украинская армия целится в российских граждан. Эти люди не оставили свою землю, стойко вынося все тяготы войны и рискуя жизнью. Их защищают военнослужащие Народной милиции, которые подавляют противника ответным огнем. Они выполняют свою священную конституционную обязанность и гражданский долг, обороняя Донбасс, а значит, и Россию», – заявил Пушилин.

По его словам, живущие на Донбассе граждане РФ должны обладать всеми правами, которые гарантированы гражданством.

«Но граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, должны обладать и всеми правами, которые гарантированы их гражданством, полностью включиться в социальную и экономическую жизнь Российской Федерации. Интеграция в российские системы социального обеспечения, образования, медицины и обязательного медицинского страхования, подключение к государственным услугам – всё то, что полагается всем россиянам», – отметил глава республики.

Он подчеркнул, что Донбасс – часть Большой России, которая, при этом, не заканчивается на границах Ростовской, Воронежской, Белгорóдской, Курской и Брянской областей.

«Киев и Чернигов, Одесса и Николаев, Днепропетровск и Запорожье, Харьков и Кировоград – это русские города. Сотни тысяч российских граждан сейчас живут на Украине. И они являются объектом геноцида, уничтожения», – сказал Пушилин.

Также он процитировал письмо жительницы оккупированного Украиной второго по величине города ДНР – Мариуполя.

«Хочу Вас и всю Россию заверить, что Мариуполь не подведет, народ всей душой в России. Мы это доказали на референдуме 11 мая 2014 года, когда за ДНР и Россию проголосовали 100% населения, и за семь лет настроения не изменились, наоборот обострились. Донесите до России, что мы русские люди, и этим все сказано», – процитировал письмо глава ДНР.

«Россия там, где звучит русское слово, и живут в русской традиции по русскому нравственному закону и по правде. В этой правде сила русского народа», – заключил Денис Пушилин.