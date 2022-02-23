Пушилин: Донбасс ждал признания тридцать лет

Новости Украины

Донбасс ждал признания со стороны РФ и возвращения в русского пространства тридцать лет – с тех пор, как после распада Советского Союза оказался в условиях украинской деградации.

Об этом в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит ли говорить, что мы этого признания ждали очень давно. Я бы сказал, даже не восемь, а тридцать лет. С момента распада СССР Донбасс был вынужден находиться в тех условиях, которые постепенно деградировали. И последние этапы деградации мы увидели в 2014 году, когда нам в открытую, на законодательном уровне, запретили говорить на своём языке, запретили оставаться самими собой, чтить нашу историю. Мы с этим не согласились, и были вынуждены защищать своё мнение и оставаться самими собой и с оружием в руках. И вот, без малого восемь лет, и это признание. За это огромное спасибо и от себя лично, и от каждого жителя Донбасса», – сказал он.

В свою очередь, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что признание молодых республик положит начало новому витку экономического развития Донбасса.

«Я думаю, что это историческая дата, которая положит хорошее начало дальнейшему взаимодействию уже в отрасли экономики, в вопросах развития этих территорий. Прежде всего социально-экономического развития, направленного на то, чтобы жизнь людей на территории ЛДНР повышалась. Чтобы развивалась инфраструктура. Для кого-то это вопрос будущего, но если мы не будем заниматься этим, то ради чего тогда всё это происходило на протяжении восьми лет, все эти тяготы и лишения. По сути, людям пытались запретить разговаривать на родном русском языке, чтить историю своей земли, своих предков. Пытались сломать их через колено. И я искренне рад, что имею возможность сегодня вместе с вами разделить эту радость исторического решения, которое 21 февраля принял президент РФ, подписав соответствующий указ», – сказал Турчак.