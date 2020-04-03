Пушилин издал важный указ по ДНР

03.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

В связи с регистрацией в ДНР второго случая заболевания корнавирусом, глава государства Денис Пушилин подписал указ о повышении режима готовности и ужесточении мер противодействия пандемии.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, в период до 17 апреля 2020 года режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане в возрасте старше 65 лет, кроме лиц, нахождение которых на рабочем месте является критически важным.

Также запрещено проведение развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и прочих местах массового посещения граждан. После 18:00 запрещена работа всех предприятий общественного питании, включая кафе и рестораны, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

«На территории Донецкой Народной Республики зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как и было обещано, эту информацию мы обнародовали сразу же, как только был подтвержден диагноз. У пациентов болезнь проходит в легкой форме, их жизни ничего не угрожает, они получают все необходимое лечение.

Заверяю вас, что ситуация по выявленным случаям заражения коронавирусом полностью под контролем.

Жизнь и здоровье наших граждан – важнее всего. Поэтому мы с сегодняшнего дня усиливаем режим повышенной готовности рядом дополнительных мер. Они отражены в изменениях в Указ «О введении режима повышенной готовности». Хочу обратить ваше внимание на некоторые из мер.

Теперь граждане, прибывшие в Донецкую Народную Республику из Российской Федерации и Луганской Народной Республики, а также проживающие с ними лица обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения учреждений здравоохранения.

В период до 17 апреля 2020 года режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане в возрасте старше 65 лет, кроме лиц, нахождение которых на рабочем месте является критически важным. С гражданами, находящимися на самоизоляции, будет установлено оперативное взаимодействие и будет оказана адресная социальная помощь, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

Мы вынуждены запретить проведение развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и прочих местах массового посещения граждан. После 18:00 запрещена работа всех предприятий общественного питания, включая кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Граждане обязаны в общественных местах соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра. Руководители органов власти и предприятий всех форм собственности обязаны обеспечить соблюдение гражданами, включая работников, социального дистанцирования.

МВД, МГБ и органу, осуществляющему государственный санитарно-эпидемиологический надзор, поручено выявлять лиц, не соблюдающих требования самоизоляции и другие ограничения, действующие на период режима повышенной готовности.

Мы настоятельно просим граждан на данный период воздержаться от посещения религиозных объектов.

Также рекомендуем государственным органам, местным администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности осуществить перевод максимально возможного количества работников на дистанционный режим работы.

Дорогие друзья! Возможно, кому-то такие шаги покажутся чрезмерными, а кому-то, наоборот, слишком мягкими. Уверяю, взвешивалось очень много факторов, прежде чем было принято именно такое решение.

Убежден, тот особый запас прочности характера и силы духа, присущий жителям Донбасса, позволит нам успешно справиться и с коронавирусом!», – сообщил Пушилин.