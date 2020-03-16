Пушилин: Киев сделал всё, чтобы миролюбивый Донбасс отказался от украинского языка

16.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донецкая и Луганская народные республики утратили всякую надежду разрешить конфликт с Киевом политическим путём, и поэтому нет смысла продолжать держать в качестве второго государственного – совершенно не распространённый в Донбассе украинский язык.

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина процитировал его официальный сайт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данное решение (о лишении украинского языка статуса государственного в ДНР – прим. ред.) соответствует нынешним запросам граждан Республики и нынешнему положению вещей.

В свое время, когда у нас теплилось все же ощущение того, что можно политическим путем разрешить то противостояние, которое возникло между Киевом, после «майдана», и Донецком, который противостоял «майдану», и что мы не будем им уподобляться, – тогда одним из демонстративных шагов было закрепление в Конституции двух государственных языков», – отметил лидер республики.

По мнению Дениса Пушилина, государственный украинский язык в Донбассе исчез за ненадобностью, однако родители смогут, по желанию, отдать своих детей на факультатив по изучению украинского.

«Шесть лет войны. Отмирание украинского языка за ненадобностью… Убежденность все большего и большего количества граждан, что дети не должны учить украинский язык по принуждению. Это все подтолкнуло к тому, чтобы лишить его статуса государственного языка, при этом дать возможность по желанию его изучать. Как и другие языки, на уровне факультативов: украинский, армянский, греческий, татарский и любой другой.

Если есть желание родителей, если есть возможность в данном учебном заведении, его можно изучать. Но если такого желания нет, зачем мы будем это навязывать? Русский язык занял свое достойное место», – резюмировал глава государства.