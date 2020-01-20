Пушилин: Крым – пример для Донбасса

20.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

Успешная интеграция Крыма в состав России является примером для Донбасса, который также стремится к воссоединению со своей исторической Родиной.

Об этом говорится в поздравлении главы ДНР Дениса Пушилина жителям полуострова по случаю Дня республики, который отмечается в годовщину референдума о восстановлении Крымской автономии.

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«В этот день 29 лет назад крымчане проголосовали за восстановление автономии, что стало залогом возможности самостоятельно решать свою судьбу.

Исторический выбор был сделан благодаря единству и силе духа многонационального народа полуострова, и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в составе Российской Федерации. Это хороший пример для нас.

Мы, народ Донбасса, благодарны нашим братьям за помощь и поддержку. Уверен, наша дружба и тесное сотрудничество будут только крепнуть. Мы, как и прежде, будем идти вперед плечом к плечу. С праздником!» – говорится в поздравлении Пушилина.

20 января 1990 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоздании автономии как субъекта СССР. Явка составила 81,4% по Крыму и 89,5% по Севастополю. Большинство избирателей Тавриды – 93,3 % – выступило за воссоздание республиканского статуса полуострова.

Таким образом, объявление «независимости» Украины в Киеве юридически не касалось полуострова. Однако в 90-е годы Борис Ельцин отказался поддержать борьбу крымчан за российский статус, и воссоединение с Россией состоялось только в 2014 году.