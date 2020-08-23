Пушилин: Мы должны биться за каждую шахту

23.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Нужно биться за сохранение в рабочем состоянии каждой шахты Донбасса, но не так, чтобы оставить всё как есть, а таким образом, чтобы вывести каждую на рентабельный уровень.

Об этом телеканалу «Оплот» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С угольной отраслью проблемы, и они сейчас обнажились, обострились. Последней такой катализирующей составляющей был Covid, снижение энергопотребления в целом в мире, конечно, это и на угольной отрасли отразилось в том числе.

Но моя глубокая внутренняя позиция: Донбасс без угля и без металла – это уже не Донбасс. Поэтому мы должны биться за каждую шахту. Но не биться просто так, лишь бы оставить так, как есть, нам нужно каждую шахту вывести на рентабельность.

Не просто сделать, чтобы шахта работала, нужно повысить зарплаты, это надо повысить из чего-то, нужно повысить безопасность труда, а предшествовать этому должна модернизация – то, над чем работают наши учёные, и это нужно делать. То есть, каждая шахта должна выйти на рентабельный уровень – такая задача», – рассказал Пушилин.

«Извините, но это почти невозможно», – возразил спецкор канала Рашит Шехмаментьев.

«Вы знаете, нам очень многие в 2014 году говорили, что Донецкая Народная Республика – это не то, что почти невозможно, это – невозможно. А мы есть. И с углём мы добьёмся. Потому что я по-другому не вижу, промышленный регион по-другому просто не может существовать. Зачем тогда это всё, если у нас не будет промышленности?» – ответил глава ДНР.