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16.02.2021, Донецк, Михаил Рябов
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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Пушилин: Мы готовы к любому развитию событий. Для турецких БПЛА у Донбасса есть ответ

Новости Украины

В ДНР не исключают, что новый виток противостояния России и Запада обернётся обострением на фронте в Донбассе. Защитники республики готовы к любому развитию событий.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«С начала года мы уже наблюдаем наращивание количества нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.  Противник усилил обстрелы Республики, в том числе и  из запрещённого Минскими соглашениями вооружения. Ранены два местных жителя. Опять разрушается инфраструктура, жилые дома.

Вчера  в Горловке было совершено покушение на одного из наших комбатов Сергея Попова с помощью взрывного устройства, установленного на его автомобиль. Ведется следствие, и основная версия — работа украинской ДРГ. Особый цинизм произошедшего в том, что с военнослужащим в машине находилась двенадцатилетняя дочь.

От такого беспринципного врага можно ожидать каких угодно агрессивных действий, провокаций.  Не раз утверждал, повторюсь: мы готовы к любому развитию событий», – сказал Пушилин.

На вопрос о том, сможет ли отразить ДНР атаку турецких беспилотников, закупки которых Украина активизировала после кампании в Карабахе, глава ДНР ответил следующим образом:

«Ответ на этот вопрос относится к категории сведений, составляющих государственную тайну. Скажем так, мы не исключаем возможности реализации Украиной военного сценария, предусматривающего массированное использование ударных БПЛА, а так же других образцов современного оружия. При реализации нашей военной доктрины мы данный факт, безусловно, учитываем.  Без ответа такие действия не останутся», – заверил Пушилин.

Он также прокомментировал недавнюю поездку Владимира Зеленского к линии фронта в сопровождении послов G7.

«Чего не отнять у Зеленского, так это склонности к театральным постановкам. Одной из них было приглашение послов G7 к линии фронта.  Давить на жалость, оправдать свое невыполнение Минских соглашений, просить денег — такие задачи ставил перед собой украинский президент.  Это очевидная позиция слабого. В очередной раз получилась демонстрация полной зависимости от «старших партнеров», заискивания перед ними.

А вот что не вышло, так это показать эскалацию конфликта с нашей стороны. Потому что, если бы послы были уверены, что появление вблизи линии соприкосновения опасно, они бы никогда не приняли приглашение на этот спектакль», – считает Пушилин.

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