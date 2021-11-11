Пушилин: Мы не можем бесконечно пытаться наладить диалог с Украиной

Новости Украины

Украина целенаправленно совершает против жителей Донбасса теракты, не имеющие никакого смысла в военной составляющей.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомним очевидных для всего мира террористов – ИГИЛ. Они на камеры рубили головы пленным, мы всё это видели. Самое главное, чего они хотели достичь, когда выбрасывали для общего обозрения, это создать страх, посеять панику, неуверенность. Ни на что не похоже?», – провел аналогии руководитель республики.

«Для чего Украине сбрасывать с беспилотника? Мы помним Александровку, когда во дворе жилого дома погибает ребёнок. Никакие военные цели не преследуются, но это вызывает очень серьёзную волну опасения у людей, которые проживают в прифронтовых населённых пунктах. Это как раз те методы и те цели, которые ставят перед собой откровенные террористы. Те, которые пока не являются государственным террористом, но для нас всё очевидно. Это я говорю про нынешнее руководство Украины», – отметил Пушилин.

«Именно отсюда – Старомихайловка. Они что, поменяли ход военной составляющей? Нет. «Байрактары» прибавили каких-то военных побед Украине? Нет. Взорвав в Кировском районе нефтебазу, они бы что-то переломили? Нет. Но у людей это вызвало опасность, это террор по отношению к жителям ДНР и ЛНР? Да», – заявил глава ДНР.

При этом он подчеркнул, что республики Донбасса делают даже больше, чем надо, чтобы урегулировать ситуацию дипломатическим путём – «гораздо больше, чем хотелось бы, по-человечески».

«Уже столько миролюбивых призывов, компромиссных решений на переговорной площадке. Мы с главой ЛНР Пасечником говорим, давайте общаться, Зеленский, приезжай куда тебе не страшно. Давай говорить, как будем сосуществовать, мы про диалог. Но это же не может продолжаться бесконечно», – добавил глава ДНР.