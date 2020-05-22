Пушилин – на истерику Киева: «У нас есть паспорта России, и мы ими гордимся»

22.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В Донецке гордятся тем, что сейчас у жителей ДНР и ЛНР, благодаря гуманитарным шагам со стороны России и лично президента РФ, есть возможность восполнить отобранные Украиной права.

Об этом по видеосвязи из столицы ДНР в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии озвучили фрагмент заявления постпреда Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка во время вчерашнего онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

«На протяжении шести лет российская сторона приглашает представителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на встречу ТКГ, в которую входят Россия, Украина и ОБСЕ. Этот состав чётко обозначен в первом предложении минского протокола. Я бы попросил все делегации держать это в уме каждый раз, когда российская делегация пытается представить своё собственное изощрённое видение состава ТКГ.

Те, кто был приглашён с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российской стороной, не представляют местных жителей. У них российские паспорта – как для внутренних, так и для заграничных поездок. Их привели к власти российское оружие, боевики и деньги, и их не выбирали демократическим, честным и прозрачным голосованием!», – кричал Цимбалюк в ходе заседания.

«Прокомментируйте, пожалуйста, есть ли у вас российские паспорта?» – спросила главу ДНР телеведущая Ольга Скабеева.

«Во-первых, это новая старая позиция Украины, всё по-прежнему: как представители Порошенко пытались представить совершенно другие стороны конфликта, не считаясь с тем, что написано в Минских соглашениях, так и новые представители делают то же самое», – отметил Пушилин.

«Что касается паспортов, мы – не то что не скрываем, мы – гордимся, что сейчас у жителей ДНР и ЛНР, благодаря гуманитарным шагам со стороны России и лично президента РФ, есть возможность восполнить отобранные Украиной права. Да, эти паспорта у нас есть, и мы по программе, которая была запущена в 2019 году, эти паспорта получаем», – добавил глава ДНР.