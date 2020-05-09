09.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
День Победы, Донбасс, Политика
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Пушилин на «Победе» возглавил автопробег в честь 9 Мая


В Донецке состоялся масштабный автопробег, посвящённый юбилею Великой Победы, который завершение перед монументом «Твоим освободителям, Донбасс!», где автомобили выстроились в форме числа 75.

Впечатлениями о мероприятии поделился у себя в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотни автомобилей с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны, Знаменами Победы, флагами Донецкой Народной Республики и Российской Федерации проехали сегодня по центральным улицам столицы», – написал Пушилин.

По словам главы ДНР, он «с большим удовольствием принял участие в Автопробеге Великой Победы, состоявшемся по инициативе Общественного движения «Донецкая Республика».

«Чувство единства и воодушевления, думаю, испытали все: и участники праздничной автоколонны, и те, кто приветствовал ее по ходу следования», – отметил глава республики.

Также руководитель республики сообщил, что  завершение автопробега на площади перед монументом «Твоим освободителям, Донбасс!» машины выстроились в форме юбилейного числа 75.

«Почтить наших героических предков, отдать дань уважения, даже в режиме ограничения, в режиме невозможности полноценно провести «Бессмертный полк», для нас очень важно. Это сакральный праздник, и традиции чествования Дня Победы никто и ничто не сможет остановить. С Днем Великой Победы! Здоровья нашим ветеранам!» – подытожил Пушилин.

Отметим, что Денис Пушилин находился в автомобиле ГАЗ «Победа», который возглавлял автоколонну. Этот автомобиль был назван в честь Победы Советского народа над гитлеровской Германией и выпускался в СССР с 1946 по 1958 годы.

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