Пушилин наградил бойцов прогремевшего на весь Донбасс полка

18.10.2019, Донецк, Максим Карпенко

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил бойцов Отдельного Краматорского комендантского полка с 5-й годовщиной со дня основания.

Также верховный главнокомандующий ДНР вручил государственные награды личному составу полка.

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«Сегодня ваш полк празднует первый юбилей – пять лет со дня основания. Ваше подразделение начало свою историю еще задолго до его официального формирования, в апреле 2014 года. За вашими плечами очень много подвигов. Это оборона Славянска, защита и освобождение других городов – Донецка, Тореза, Шахтерска, Снежного, освобождение мемориального комплекса «Саур-Могила». Нам есть за что стоять, что защищать, к чему стремиться. Защищать нам нужно свою землю, свои семьи, своих родных и близких. Стремиться – к лучшей жизни и интеграции с Россией», – заявил Пушилин в своей торжественной речи.

Официально Отдельный Краматорский комендантский полк был сформирован 15 октября 2014 года, однако его история началась раньше.

Многие военнослужащие, ставшие позже офицерами полка, начинали боевой путь с первых дней войны в Донбассе. Они первыми входили в Славянск и вели бои за освобождения города, держали оборону в Донецке, сражались Торезе, Снежном, Иловайске, а также принимали участие в боях за мемориальный комплекс Саур-Могила и донецкий аэропорт.