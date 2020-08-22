Пушилин наградил победителей республиканского турнира по дворовому футболу

22.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин посетил финал Республиканского турнира по дворовому футболу, который прошёл в Донецке на РСК «Олимпийский».

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие ребята, уважаемые зрители, любители футбола! Поздравляю нас с возрождением славной традиции. Дворовой футбол был, есть и, обещаю вам, будет дальше – это у нас только первый турнир. Глядя на ребят, которые сегодня играли, становится понятно, что без футбола Донбассу никак, поэтому мы будем развивать его и дальше. Дворовой футбол действительно нужен для нашего подрастающего поколения», – сказал Пушилин.

«У нас оказалось много желающих – более 250 команд, более 3 000 участников. Это здорово, и это только начало. Ребята! Новых побед, и пусть здесь начнется ваша футбольная карьера!» – добавил он.

После чего глава государства вручил чемпионам – командам, занявшим первые места в турнире, – заслуженные награды: золотые медали, почетные грамоты, памятные подарки и кубки победителей.

В возрастной категории 2010-2011 годов рождения в Республиканском турнире по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина победительницей стала команда «Звездочка» из Макеевки.

В возрастной группе среди юношей 2008-2009 годов рождения победила команда из Буденновского района Донецка «Барса».

Пальму первенства в возрастной группе 2006-2007 годов рождения одержала команда «Надежда – Титан» (Макеевка).

Команды, занявшие вторые и третьи места, награждали министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков и прославленный донецкий футболист Виктор Звягинцев.

Церемонию награждения лучших вратарей, бомбардиров и защитников по трем возрастным категориям провел президент Республиканского футбольного союза ДНР Павел Давыденко.