Пушилин напомнил о зверствах фашистов: Донбасс не допустит повторения

11.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к вечному огню монумента «Жертвам фашизма» в Ленинском районе Донецка.

Напомним, дата была установлена в память о восстании заключенных в концентрационном лагере «Бухенвальд». В этот день весь мир отдает дань памяти и уважения погибшим и выжившим узникам фашистских концлагерей, отмечая день их освобождения.

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«Сегодня весь мир отдает дань памяти и уважения погибшим и выжившим узникам фашистских концлагерей, отмечая день их освобождения. В Донбассе нацисты оставили следы своих кровавых преступлений повсюду. Братскими могилами становились шахты и карьеры… Детей, женщин, мужчин, стариков пытали, расстреливали, сбрасывали еще живыми в шурфы и стволы шахт…

За два года оккупации Донбасса фашисты убили, зверски замучили, угнали для рабского труда в Германию сотни тысяч наших земляков. Цветущие города и села Донецкого края фактически были превращены в гетто, трудовые, пересыльные лагеря для мирного населения и военнопленных.

Только на территории Дворца культуры металлургов в концлагере для советских военнопленных содержалось более 25 тысяч человек. В память о погибших на этом месте в 1965 году был установлен монумент «Жертвам фашизма».

Мы не имеем права забывать годы военного лихолетья и сделаем все, чтобы не допустить повторения черных страниц жизни Донбасса», – заявил Пушилин.

Во время гитлеровской оккупации Донбасса концлагеря были организованы нацистами в Горловке, Иловайске, Краматорске, Макеевке, Мариуполе, Славянске, Торезе. Только на территории донецкого Дворца культуры металлургов в концлагере для советских военнопленных содержалось более 25 тысяч человек. В память о погибших на этом месте в 1965 году был установлен монумент «Жертвам фашизма».