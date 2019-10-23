Пушилин напомнил: Украинская упёртость лечится «котлами»

23.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Донецк и Луганск уже пошли навстречу Украине, согласившись на компромисс и подписав обе редакции «Минских соглашений» в то время, как армии республик вели успешные наступательные операции.

Об этом в эфире российского ток-шоу «Большая игра» заявил глава ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя государства, требовать каких-либо новых уступок от ЛДНР бесполезно.

«Никакие фантазии по поводу каких-то дополнительных условий, дополнительных каких-то формул и прочего не могут вообще восприниматься как таковые. Потому что есть «Минские соглашения», там абсолютно все четко прописано. Я хочу напомнить, что «Минские соглашения» подписывались, когда Украина фактически была разгромлена в котлах. И мы тогда уже пошли на определенные компромиссы. Но, послушайте, уже 2019-й год, а Украина не выполнила ни при прошлом президенте, ни при новом фактически ни одного пункта. Сейчас мы видим опять уход в какую-то сторону», – заявил Пушилин.