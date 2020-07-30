Пушилин: Наши люди – в Харькове, Запорожье и Днепропетровске

30.07.2020, Донецк, Максим Карпенко

Сторонники восстановления единства с Россией живут не только на территории Донбасса. Несмотря на репрессии, цензуру и обработку пропагандой, немало сочувствующих борьбе ЛДНР продолжает оставаться в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель республики заявил, что в Донбассе «с болью» воспринимают травлю и репрессии, которым подвергаются верующие УПЦ Московского Патриархата со стороны властей Украины, создавших раскольнические структуры, осуществляющие захваты храмов.

«Сейчас мы с определенной болью смотрим, как все происходит с нашими единоверцами… Мы видим, что там абсолютно наши люди – это не только границы Донецкой и Луганской областей, это, конечно же, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, другие города.

В принятии наших решений мы, конечно же, должны руководствоваться тем, что там живут наши люди, которые ходят в такую же Церковь, исповедуют те же ценности, что и исповедуем мы. Мы должны стремиться к тому, чтобы вера также продолжила выполнять скрепляющий фактор», – заявил Пушилин.