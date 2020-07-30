30.07.2020, Донецк, Максим Карпенко
 
Днепропетровск, Донбасс, Запорожье, Украина
Просмотров:

Пушилин: Наши люди – в Харькове, Запорожье и Днепропетровске


Сторонники восстановления единства с Россией живут не только на территории Донбасса. Несмотря на репрессии, цензуру и обработку пропагандой, немало сочувствующих борьбе ЛДНР продолжает оставаться в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Руководитель республики заявил, что в Донбассе «с болью» воспринимают травлю и репрессии, которым подвергаются верующие УПЦ Московского Патриархата со стороны властей Украины, создавших раскольнические структуры, осуществляющие захваты храмов.

«Сейчас мы с определенной болью смотрим, как все происходит с нашими единоверцами… Мы видим, что там абсолютно наши люди – это не только границы Донецкой и Луганской областей, это, конечно же, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, другие города.

В принятии наших решений мы, конечно же, должны руководствоваться тем, что там живут наши люди, которые ходят в такую же Церковь, исповедуют те же ценности, что и исповедуем мы. Мы должны стремиться к тому, чтобы вера также продолжила выполнять скрепляющий фактор», – заявил Пушилин.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть