Пушилин назвал число выявленных случаев коронавируса в ДНР

16.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

На сегодняшний день в ДНР не выявлен ни одного случая заболевания коронавирусом, однако, несмотря на это, в Республике уже создан оперативный штаб по противодействию и борьбе с возможной эпидемией.

Это заявление главы ДНР Дениса Пушилина процитировал его официальный сайт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создан оперативный штаб по выявлению и противодействию распространения коронавируса. При этом неправильно было бы допустить какой-либо паники. Предпринимаются все необходимые шаги на пунктах въезда-выезда в Республику. Сейчас идет подготовка оборудования для осуществления соответствующего комплекса мероприятий.

Были подозрения, что несколько людей заражены коронавирусом, но после того, как у нас появились в наличии тесты, они дали отрицательный результат, диагноз не подтвержден. Поэтому люди отбудут положенные две недели карантина и после еще одной проверки будут отпущены домой. На данный момент в Донецкой Народной Республике не выявлено ни одного случая коронавируса», – сказал глава государства.